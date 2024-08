Endine demokraat Tulsi Gabbard asus Trumpi toetama

USA esindajatekoja liige Tulsi Gabbard teatas, et toetab USA presidendikandidaadina Donald Trumpi. Gabbard on endine demokraat ning veel 2020. aasta valimiste ajal toetas ta Joe Bidenit.

Rahvuskaardi veteran Gabbard kritiseerib järjepidevalt viisi, kuidas USA viis 2021. aastal väed Afganistanist välja. Selle käigus hukkus hukkus pommiplahvatuses 13 USA sõdurit. Gabbardi silmis sai siis USA rahvusvaheline maine tõsise löögi.

Gabbard leiab nüüd, et Trumpi näol on tegemist poliitikuga, kes suudab diktaatoritega rinda pista. Gabbard mõistis hukka veel Valge Maja praeguse poliitika ja väitis, et maailm seisab tuumasõja puhkemisele lähemal kui kunagi varem.

Gabbard on varem paistnud silma üsnagi omapäraste seisukohtadega, eriti välispoliitikas, mille tõttu on teda süüdistatud Kremli-meelsuses. Juba demokraadina esines ta sageli telekanalis Fox News ning ta oli üks vähestest demokraatidest, kes ei hääletanud Trumpi ametist tagandamise poolt.

Ta oli pikka aega riius ka demokraatide pealiiniga, juba 2016 avaldas Gabbard toetust Bernie Sandersile, mitte aga hiljem presidendikandidaadiks saanud Hillary Clintonile.

2020. aastal kandideeris Gabbard ka ise demokraatide presidendikandidaadiks, kuid kogu kampaania jooksul polnud tema toetus kordagi selline, et reaalselt partei presidendikandidaadi koha pärast võistelda. 2022. aastal lahkus Gabbard demokraatide ridadest ning temast sai sõltumatu rahvasaadik.