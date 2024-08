RKAS valis välja Tallinna uue politseikvartali lahenduse

Ideevõistluse eesmärgiks oli leida PPA jaoks Rahumäe tee 6/Tervise tänava 20 kinnistul parim linnaehituslik visioon, mis vastaks politseitöö spetsiifikale ning millest kujuneks kaasaegne, esinduslik ja roheline linnakvartal, teatas RKAS

Võistluse võidutöö võetakse aluseks kinnistule detailplaneeringu koostamisel.

PP peadirektori asetäitja varade alal Janne Alavere ütles, et otsus langes Arhitekt11 ideekavandi kasuks, kuna see sobib esitatud töödest PPA vajadustega kõige paremini ja võimaldab arendada hoonestust nii, et ei pea praegust jaoskonnahoonet kohe lammutama.

Rahumäe tee arenduse ehitus on planeeritud mitmes etapis. RKAS on varem ERR-ile öelnud, et eeldatavasti teeb linnavalitsus sel sügisel otsuse detailplaneeringu koostamise algatamise vastu. Planeeringu koostamine võtab aega kolm aastat ning ehitusega saab alustada poolteist aastat peale detailplaneeringu valmimist, kui on valminud hoonete ehitusprojektis.

Esimeses etapis ehitatakse Rahumäe teele PPA uus peamaja. Praegu asub see Tallinnas Pärnu maanteel endises kommivabriku Kalev hiigelhoones, mida renditakse.

Pärast mõne täpsustuse sisseviimist saab ideekavandi põhjal algatada alale detailplaneeringu koostamisega, ütles RKAS-i projektijuht ja võistluse koordinaator Erik Vest.

Ideekonkurssi korraldas RKAS koostöös siseministeeriumi, PPA, Tallinna linnaplaneerimise ameti ning arhitektide liiduga. Ideevõistlusel osales 18 arhitektuuribürood.

Arhitekt11 ideekavandi "Kompass" autorid on Illimar Truverk, Sigrit Nasari, Terke Kram, Sander Paling ja Aaron Renser.