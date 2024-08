EL-i roheleppe tüüri võib üle võtta keskkonnakaitsja Teresa Ribera

Ajaleht Financial Times kirjutab, et suure tõenäosusega saab Euroopa Komisjoni järgmiseks kliimavolinikuks Hispaania sotsialist Teresa Ribera. Ta on pikaaegne keskkonnakaitsja ja on praegu Hispaania ökoloogilise ülemineku minister.

Sotsiaaldemokraadid ja rohelised teatasid, et toetavad Ribera saamist EL-i kliimavolinikuks. Mõlemad fraktsioonid toetasid Ursula von der Leyeni kandidatuuri Euroopa Komisjoni etteotsa ning eeldavad nüüd, et von der Leyen määrab vastutasuks ametisse kliimavoliniku, kes võtab keskkonnaga seotud küsimusi tõsiselt, vahendas Financial Times.

Ribera on praegu Hispaania asepeaminister ning ökoloogilise ülemineku minister. Ta usub, et majanduskasv ja roheline poliitika saavad käia käsikäes, kui toetatakse ettevõtteid ja majapidamisi. Tema sõnul tagaks selline lähenemisviis jätkusuutlikkuse ning ligi saaks meelitada ka uusi investeeringuid.

Ribera on pikaaegne keskkonnakaitsja, ta on kliimaküsimustes nõustanud ka ÜRO-d. Ta väidab, et Brüssel oleks pidanud rohepoliitika toetamiseks rohkem ära tegema pärast seda, kui EL kuulutas välja oma rohelise kokkuleppe. See on Euroopa Komisjoni algatatud strateegia, mille eesmärgiks on saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus.

Samas hiljuti puhkesid Euroopas põllumeeste meeleavaldused, kuna neile seati keskkonnakaitsega seotud piirangud. Ribera tõi seetõttu välja, et kliimamuutuste vastu võitlemisel tuleb kaasata rohkem kohalikke kogukondi.

Ribera liitlased ütlevad, et ta on perfektsionist, kes nõuab endalt ja oma meeskonnalt palju, kuid peab samal ajal oma vastastest lugu. Kriitikud leiavad, et ta on aktivist, kes on liiga sotsialistlik.

Ribera juhtimisel seoti elektrihinnad lahti gaasihindadest. Ta toetab rohelise vesiniku arendamist, Hispaaniast on saanud EL-i juhtiv tuule- ja päikeseenergia tootja. Ribera leiab, et EL peab oma kliimaeesmärkide täitmiseks importima odavaid Hiina seadmeid, nagu päikesepaneelid. Samuti avaldas ta kahtlust tollimaksude osas, mida EL kavatseb kehtestada Hiina elektrisõidukite tootjatele.

Ta on olnud pikka aega tuumaenergia suhtes skeptiline. Seetõttu ei pruugi tuumaenergia meelsed riigid, nagu Prantsusmaa ja Tšehhi toetada Ribera ametisse määramist.