Turu laevatehas sai veel ühe hiigellaeva tellimuse

Royal Caribbean Cruises on maailma üks suurimaid kruiisilaevafirmasid. Hiljuti selgus, et firma sõlmis Turu laevatehasega lepingu, mille kohaselt ehitatakse neljas Icon klassi laev. See laev tarnitakse laevafirmale 2027. aastal.

Royal Caribean Group on juba tellinud kolm samas suurusklassis kruiisilaeva. Esimene laev anti üle 2023. aastal. Veel kaks laeva valmivad 2025. ja 2026. aastal.

Meyer Turku laevatehas kuulub Saksa firmale Meyer Werft. Saksa laevatehas sattus hiljuti toorainehindade tõusu tõttu raskustesse ning Saksamaa valitsus astub nüüd samme firma päästmiseks.

Saksa laevafirma raskused tegi ka soomlased murelikuks. Uus tellimus rahustas nüüd Turu laevatehase töötajad maha.

Turu laevatehas konkureerib uute tellimuste pärast teiste Euroopa laevatehastega. Tehases töötab mitu tuhat inimest. Viimase tellimuse pärast avaldas rahulolu ka Soome peaminister Petteri Orpo.