Lähipäevad tulevad kuivad, rahulikud ja mõõdukalt soojad

Euroopa südamest ulatub praegu üle Läänemere Baltimaade kohale kõrgrõhuala, mille all on mõõdukad plusskraadid. Veidi niisket õhku tõi siia kaugemalt põhjast, üle Barentsi mere liikuv madalrõhkkond ning pärastlõunasel ajal sadas Eestis kohati hoovihma.

Kolmapäeval kujundab Eesti ilma kõrgrõhuala, mis oma keskme üle Läänemere Baltimaade kohale veab. Ilm jääb rahulikuks, öö on mitmel pool udune, päev enamasti päikesepaisteline ja mõõdukalt soe.

Neljapäeval levib kuiva õhuga kõrgrõhuala Baltimaade kohalt aeglaselt edasi ida poole ning selle läänepoolset serva mööda hakkab päeval lõunavoolus lisanduma sooja.

Eelolev öö on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Mitmel pool tekib udu. Puhub läänekaare tuul 1-7, öö hakul rannikul puhanguti kuni 10 m/s. Sooja on 7..13, rannikul kuni 17°C.

Hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Kohati on udu. Puhub edela- ja lõunatuul 1-7 m/s. Sooja on 12..18°C.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Lääne-Eestis puhub edelatuul 3-9, Ida-Eestis muutliku suunaga tuul 1-6 m/s. Sooja on 19..24°C.

Õhtu on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Sooja on 17..20°C.

Neljapäev on sajuta, öösel kohati udune. Öösel on sooja 8-13, rannikul kuni 17, päeval 20-25 kraadi. Reedel jõuab meile läänest veidi niiskust ja lõunast sooja. Öö ja ennelõuna on kuivad, pärastlõunal ajal sajab kohati hoovihma, samuti suureneb äikese võimalus. Öösel on sooja 10-15, rannikul kuni 19, päeval 23-28 kraadi.

Nädalavahetus tuleb üle maa läänest itta levivate vihmahoogudega. Püsib ka äikesevõimalus. Õhk jäheneb järk-järgult. Laupäeva öösel on sooja 15-20 kraadi, päeval 19-24 kraadi. Pühapäev tuleb laupäevast märksa jahedam.