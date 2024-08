Nordea pank leppis USA võimudega trahvisumma kokku

Nordea pank on USA võimudega kokku leppinud 35 miljoni dollari suuruses trahvis, millega pank peab välja käima aastatel 2008–2019 aset leidnud ebapiisavat rahapesukontrolli tõttu, kirjutas Soome väljaanne Yle.

Kokkuleppe tulemusena loobub New Yorgi osariigi finantsregulaator Nordea vastu hagist.

Vaidlus puudutas rikkumisi, mis ilmnesid 2016. aastal Panama paberitena tuntud hiiglaslikus andmelekkes.

USA võimude sõnul aitas Nordea oma klientidel asutada sadu ettevõtteid maksuparadiisides. Nordea Taani ja Balti ettevõtted olid näiteks seotud hiiglaslike rahapesuoperatsioonidega, mille käigus kanti välismaale kümneid miljardeid Venemaa ja Aserbaidžaani raha. Balti ettevõtted osalesid ka rahaülekannetes, kus osapooled olid seotud finantskuritegudega.

New Yorgi finantsjärelevalve ütles, et Nordea jättis rahapesu järelevalve hooletusse ega uurinud oma klientide tegevust piisava täpsusega. Kuritegeliku tegevuse ohtu suurendas asjaolu, et Nordea tegi koostööd välismaiste riskipankadega.