Sõja 917. päev: Venemaal Rostovis põleb kaks naftabaasi

Oluline kolmapäeval, 28. augustil kell 22.51:

- Zelenski sõnul on olukord Donetski oblastis äärmiselt raske;

- Venemaal Rostovis põleb kaks naftabaasi;

- ISW: Venemaa armee teeb Pokrovski suunal taktikalisi edusamme;

- Kuleba: välisriike hirmutab võimalik eskalatsioon;

- Stoltenberg: NATO peab jätkama Ukraina varustamist relvade ja moonaga;

- Cohen: Ukraina kavatseb vallutatud osa mõnda aega enda käes hoida;

- Kuberner: uues Vene rünnakus Krõvõi Rihile sai viga üheksa inimest;

- Vene vägede pomm tappis Donetski oblastis neljaliikmelise perekonna;

- Moskva teatel vallutasid Vene väed Ukraina Donetski oblastis Kamõševka;

- Ukraina lasi alla järjekordse Vene ründelennuki;

- USA poliitika kaugmaarelvade kasutamise osas ei ole muutunud.

Zelenski sõnul on olukord Donetski oblastis äärmiselt raske

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul on olukord Donetski oblastis ja logistikakeskusena tuntud Pokrovski linnas praegu ülimalt keeruline.

Eelmisel nädalal andsid Ukraina regionaalvõimud korralduse ulatuslikuks kohustuslikuks evakueerimiseks Pokrovskis, mille poole on Vene väed edasi liikunud.

Venemaa kaitseministeerium teatas varem päeval, et Vene väed vallutasid Pokrovskist umbes 20 kilomeetri kaugusel uue küla.

Zelenski sõnul on Venemaa paigutanud piirkonda kõige rohkem sõdureid ja võitleb 14 erinevas kohas.

Kuberner: Donetski oblastis sai Vene rünnakutes surma kuus inimest

Ukraina idaosas Donetski oblastis sai kolmapäeval Vene väe rünnakutes surma vähemalt kuus inimest, teatas kuberner Vadõm Filaškin sotsiaalmeedias.

"Hommikul tapsid venelased neli inimest ja hävitasid ühe maja Izmailivkas," edastas kuberner.

Ta lisas, et veel kaks inimest sai surma Tšassiv Jari lähedal eraldi rünnakutes, milles sai kahjustada üle 10 elamu.

Kuberner ütles, et teisipäeval evakueeriti rindepiirkondadest 2718 inimest, nende seas 392 last.

Cohen: Ukraina kavatseb vallutatud osa mõnda aega enda käes hoida

Ukraina armee kavatseb vallutatud Venemaa territooriumi mõnda aega enda käes hoida ja Venemaa vasturünnak saab olema raske lahing, ütles CIA direktor David Cohen.

"Me võime olla kindlad, et Putin teeb vasturünnaku, et seda territooriumi tagasi saada. Meie ootus on, et see saab venelaste jaoks olema raske lahing," lausus ta.

Putin peab lisaks saama hakkama oma riigis reaktsioonidega sellele, et Venemaa on kaotanud osa oma territooriumist, lisas Cohen.

Coheni sõnul võib Ukraina edu Kurskis muuta sõja dünaamikat. Venemaa osalise edu kohta Donetski oblastis märkis Cohen, et see tulnud erakordselt kõrge hinnaga ning keegi ei saa väita, et sellel oleks mingi strateegiline mõju.

Kuleba: välisriike hirmutab võimalik eskalatsioon

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba ütles, et Ukraina jaoks on suurim probleem see, et lääneriigid kardavad heaks kiita uus meetmeid, mis oleks Ukrainale abiks, sest nad pelgavad olukorra eskaleerumist.

"Alates suurmahulisest sissetungist on Ukraina jaoks olnud suurimaks probleemiks eskalatsiooni mõiste domineerimine meie partneritel otsuste tegemise juures," lausus ta.

Stoltenberg: NATO peab jätkama Ukraina varustamist relvade ja moonaga

NATO peab jätkama Ukraina varustamist relvade ja laskemoonaga, mis on vajalikud enesekaitseks, ütles kolmapäeval alliansi peasekretär Jens Stoltenberg, kommenteerides kahepoolse nõukogu istungi tulemusi.

NATO-Ukraina nõukogu istung kutsuti kokku Kiievi palvel pärast Venemaa äsjaseid ulatuslikke õhurünnakuid Ukraina tsiviilisikute ja taristu vastu. Kohtumine leidis aset suursaadikute tasemel.

"Ukraina jätkab iga päev Vene rakettide takistamist, päästes lugematuid elusid. Kuid Ukraina suutlikkus oma kaitset säilitada nõuab suuremaid tarneid ja rohkem toetust," ütles Stoltenberg.

"Pärast viimast Venemaa rünnakut kinnitasid liitlased täna, et suurendavad oma sõjalist abi Ukrainale. Peame jätkama Ukraina varustamist Venemaa sissetungi vastu kaitsmiseks vajaliku varustuse ja laskemoonaga. See on ülioluline, et Ukraina suudaks võitluses püsida," rõhutas NATO peasekretär.

Ukraina kaitseminister Rustem Umerov osales videosilla vahendusel, andes ülevaate olukorrast rindel.

Kuberner: uues Vene rünnakus Krõvõi Rihile sai viga üheksa inimest

Venemaa uues rünnakus Ukraina Krõvõi Rihi linnale sai kolmapäeval kannatada üheksa inimest, ütles Dnipropetrovski oblasti kuberner Serhi Lõssak.

"Kannatanute arv on kasvanud üheksani," kirjutas Lõssak Telegramis.

Lisaks sai Krõvõi Rihis lööklaine ja rusude tõttu kannatada üle 230 auto. Päästjad nägid vaeva purunenud autode süttimise vältimisega.

Samuti said kannatada teenindusjaam, haldushooned ja kutsekool.

Venemaal Rostovis põleb kaks naftabaasi

Venemaa edelaosas asuvas Rostovi oblastis süttis ööl vastu kolmapäeva eeldatava Ukraina droonirünnaku järel kaks naftabaasi.

Piirkonna elanikud teatasid kolmapäeva varahommikul plahvatustest. Plahvatuste järel puhkes tulekahju. Rostovi oblasti kuberner Vassili Golubev väitis, et piirkonna kohal tulistati alla neli Ukraina ründedrooni, vahendas The Kyiv Independent.

Meedia teatel andis Ukraina löögi Kamenski rajoonis asuvale Atlase naftatehase pihta. Põlema läks siis vähemalt kaks naftamahutit.

Ukrainian forces struck the Atlas oil plant in the Kamensky district, Rostov region, in Russia. At least two oil tanks are burning and more are about to be affected.



The local Russian regime authorities fear a similar scenario as in Proletarsk, where the fire is still raging. pic.twitter.com/62E7zOmN1a — (((Tendar))) (@Tendar) August 28, 2024

Ukraina andis löögi Kamenski rajoonis asuvale Atlase naftatehase pihta Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS

Ukraina on suurendanud rünnakuid Vene energiataristu pihta Rostovis. Ukraina droonirünnaku järel süttis 18. augustil Proletarski rajooni naftabaas. Naftabaasi põlengus levis tuli ligi kümnele kütusemahutile ning kustutustööd kestsid mitu päeva.

Vene vägede pomm tappis Donetski oblastis neljaliikmelise perekonna

Vene vägede pomm tappis kolmapäeval Donetski oblastis asuvad väikese külas perekonna, teatas Ukraina peaprokurör.

Liugpomm tabas eramaja, tappes mõlemad vanemad, nende 24-aastase tütre ja 17-aastase poja. Maja hävis rünnakus täielikult.

Moskva teatel vallutasid Vene väed Ukraina Donetski oblastis Kamõševka

Vene väed vallutasid Ukraina Donetski oblastis Kamõševka, teatas Vene kaitseministeerium kolmapäeval.

"Keskväegrupi üksused võtsid aktiivse operatsiooni tulemusena kontrolli alla Kamõševka ja jätkavad liikumist sügavamale," ütles Venemaa kaitseministeerium.

Ukraina lasi alla järjekordse Vene ründelennuki

Ukraina õhujõud teatasid kolmapäeval, et riigi õhujõud tulistasid Kramatorski suunal alla Vene ründelennuki Su-25

ISW: Venemaa armee teeb Pokrovski suunal taktikalisi edusamme

USA sõjauuringute mõttekoda ISW teatas, et Pokrovski suunal jätkuvad ägedad lahingud ning Venemaa teeb seal taktikalisi edusamme. Venemaa armee on jõudnud Novohrodivkasse (Pokrovskist kagus), seda kinnitavad ka 27. augustil avaldatud kaadrid. Võimalik, et asula on täielikult vallutatud. Vene sõjablogijad väitsid juba varem, et Vene väed kontrollivad suuremat osa asulast ning suure tõenäosusega viis Ukraina oma väed Novohrodivkast ka välja.

27. augustil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad veel, et Vene väed on täielikult vallutanud Kalõnove (Novohrodivkast kagus). ISW toob välja, et Vene väed on Pokrovski suunal suhteliselt kiiresti edasi liikunud ning suutsid vaid mõne päevaga vallutada suurema osa Novohrodivkast.

USA poliitika kaugmaarelvade kasutamise osas ei ole muutunud

Ühendriigid ei ole endiselt tühistanud relvade kasutamise keeldu Venemaa territooriumi sügavusse, vahendas portaal Unian kolmapäeval Pentagoni kõneisiku Pat Ryderi sõnu briifingul.

Ryder lubas, et USA jätkab Ukraina toetamise küsimuses tihedat koostööd Ukraina partnerite ja liitlastega üle kogu maailma.

"Meie poliitika ei ole muutunud. Ütlesime, et ukrainlased saavad kasutada USA abi kaitseks piiriüleste rünnakute eest ehk siis vastulöögiks. Mis puudutab kauglööke, rünnakuid sügavale Venemaale, siis meie poliitika ei ole muutunud," rääkis Ryder.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1090 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 611 190 (võrdlus eelmise päevaga +1090);

- tankid 8568 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 16 681 (+14);

- suurtükisüsteemid 17 522 (+27);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1174 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 938 (+1);

- lennukid 368 (+1);

- kopterid 326 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 14 348(+94);

- tiibraketid 2553 (+6);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 23 654 (+41);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2650 (+6).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.