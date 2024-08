Oluline kolmapäeval, 28. augustil kell 5.55:

Venemaal Rostovis põleb kaks naftabaasi

Venemaa edelaosas asuvas Rostovi oblastis süttis ööl vastu kolmapäeva eeldatava Ukraina droonirünnaku järel kaks naftabaasi.

Piirkonna elanikud teatasid kolmapäeva varahommikul plahvatustest. Plahvatuste järel puhkes tulekahju. Rostovi oblasti kuberner Vassili Golubev väitis, et piirkonna kohal tulistati alla neli Ukraina ründedrooni, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina on suurendanud rünnakuid Vene energiataristu pihta Rostovis. Ukraina droonirünnaku järel süttis 18. augustil Proletarski rajooni naftabaas. Naftabaasi põlengus levis tuli ligi kümnele kütusemahutile ning kustutustööd kestsid mitu päeva.

ISW: Venemaa armee teeb Pokrovski suunal taktikalisi edusamme

USA sõjauuringute mõttekoda ISW teatas, et Pokrovski suunal jätkuvad ägedad lahingud ning Venemaa teeb seal taktikalisi edusamme. Venemaa armee on jõudnud Novohrodivkasse (Pokrovskist kagus), seda kinnitavad ka 27. augustil avaldatud kaadrid. Võimalik, et asula on täielikult vallutatud. Vene sõjablogijad väitsid juba varem, et Vene väed kontrollivad suuremat osa asulast ning suure tõenäosusega viis Ukraina oma väed Novohrodivkast ka välja.

27. augustil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad veel, et Vene väed on täielikult vallutanud Kalõnove (Novohrodivkast kagus). ISW toob välja, et Vene väed on Pokrovski suunal suhteliselt kiiresti edasi liikunud ning suutsid vaid mõne päevaga vallutada suurema osa Novohrodivkast.

USA poliitika kaugmaarelvade kasutamise osas ei ole muutunud

Ühendriigid ei ole endiselt tühistanud relvade kasutamise keeldu Venemaa territooriumi sügavusse, vahendas portaal Unian kolmapäeval Pentagoni kõneisiku Pat Ryderi sõnu briifingul.

Ryder lubas, et USA jätkab Ukraina toetamise küsimuses tihedat koostööd Ukraina partnerite ja liitlastega üle kogu maailma.

"Meie poliitika ei ole muutunud. Ütlesime, et ukrainlased saavad kasutada USA abi kaitseks piiriüleste rünnakute eest ehk siis vastulöögiks. Mis puudutab kauglööke, rünnakuid sügavale Venemaale, siis meie poliitika ei ole muutunud," rääkis Ryder.