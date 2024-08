Esimene USA kongressihoonesse tunginud märatseja läheb 53 kuuks vangi

46-aastane Michael Sparks mõisteti süüdi märtsis. Prokurörid olid taotlenud 57-kuulist karistust, samas kui Sparksi kaitsjad taotlesid talle 12-kuulist koduaresti.

Ringkonnakohtunik Timothy Kelly mõistis Sparksi 53 kuuks vangi ja 2000 dollari suuruse rahatrahvi.

Prokurörid märkisid, et esimesena kongressihoonesse tunginud Sparks "aitas sel päeval tule süüdata".

Sparks hüppas läbi purunenud akna, "jättes tähelepanuta tema taga olevate märatsejate manitsused ja (Kapitooliumi politsei kasutatud) pipragaasi, mis tabas teda otse näkku."

Kapitooliumi politsei seersant Victor Nichols, kes andis tunnistusi Sparksi kohtuistungil Washingtonis, ütles, et ta "andis oma tegevusega rohelise tule kõigile tema selja taga olnutele, kes talle otse järgnesid".

Tormijooksus kongressihoonele on saanud süüdistuse ligi 1500 vabariiklasest endise presidendi Trumpi toetajat.

37-aastane Californiast Santa Anast pärit David Dempsey, keda prokurörid kirjeldasid kui üht rahvahulga "kõige vägivaldsemat" liiget, mõisteti sel kuul 20 aastaks vangi. Karistus oli seni mõistetutest pikkuselt teine.

Paremäärmusliku rühmituse Proud Boys endine juht Enrique Tarrio mõisteti süüdi õhutavas vandenõus ja talle määrati 22-aastane vanglakaristus.

Kapitooliumi rünnakus hukkus vähemalt viis inimest ja sai vigastada 140 politseinikku.

Sellele eelnes Trumpi tuline kõne Valge Maja lähedal, milles ta kordas valeväiteid oma võidust 2020. aasta valimised.

Trumpile on esitatud Washingtonis neli föderaalset kuriteosüüdistust, mis on seotud katsetega tühistada valimistulemusi, kuid tõenäoliselt ei jõua juhtum kohtu ette enne novembris toimuvaid presidendivalimisi, kus ta on taas vabariiklaste kandidaat.