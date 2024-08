Harris ja Walz annavad esimese ühisintervjuu

Vabariiklased on korduvalt süüdistanud asepresident Harrist usutlusest kõrvalehoidmises pärast seda, kui president Joe Biden pea viie nädala eest Valgesse Majja tagasi pürgimast loobus.

CNN teatas, et Harris ja Walz vastavad küsimustele neljapäevasel kampaaniareisil kaalukeeleosariiki Georgiasse ja saade läheb eetrisse samal päeval kell üheksa õhtul kohaliku aja järgi (04.00 reedel Eesti aja järgi).

CNN lisas, et mahuka intervjuu viib läbi uudisteankur Dana Bash.

Harris on alates Bideni väljavahetamisest kogunud populaarsust ja kampaaniaraha. Kuid pärast Bideni kõrvaleastumist on ta kampaaniaüritustel vastanud vaid mõnele ajakirjanike küsimusele.

Samuti ei ole 59-aastane asepresident veel kandidaadina pressikonverentsi andnud.

Vabariiklased on jätkanud Harrise kritiseerimist selles küsimuses ning rivaal Donald Trump on korraldanud mitmeid pressikonverentse, et erinevust esile tuua.