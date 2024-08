Ka Harris toetab nüüd piiritara ehitamise rahastamist

Demokraatide presidendikandidaat Kamala Harris toetab parteideülest piirileppe eelnõu, mis sisaldab ka rahalisi vahendeid piiritara ehitamise jaoks. Veebiväljaanne Axios toob välja, et Donald Trumpi administratsiooni ajal ei toetanud Harris sellise tara rajamist ja nimetas seda toona ebaameerikalikuks.

USA poliitikud jõudsid aasta alguses kokkuleppele piirijulgeoleku ja sisserände eelnõus, mille kohaselt oleks karmistatud asüüli saamise nõudeid ning pandud USA lõunapiir kinni, kui päevane ebaseaduslike piiriületuste arv ületab viie tuhande inimese piiri.

Eelnõu sisaldas ka vabariiklaste nõuet kasutada umbes 650 miljoni dollari ulatuses kulutamata raha, et jätkata Trumpi ajastu piiritara ehitamist USA lõunapiirile.

Harris ütles demokraatide parteikongressil, et toetab selle aasta alguses demokraatide ja vabariiklaste vahel sõlmitud piirilepet.

USA veebiväljaande Axios tõi nüüd välja, et Harris muudab valimiste eel oma varasemaid positsioone. Ta on võtnud seetõttu omaks ka karmima rändepoliitika.

Sisseränne on aga nende valimiste üks peamisi teemasid, selles küsimuses domineerib ülekaalukalt Trump. Juba oma 2016. aasta kampaanias rääkis Trump sisserändega seotud küsimustest ning kasutas siis illegaalse immigratsiooni kohta karmi ja otsekohest retoorikat. Selline jutt lennutas ta ka Valgesse Majja.

Trumpi kampaania asus juba Harrist ründama. Trumpi pressiesindaja Karoline Leavitt ütles, et Harrise varasem tegevus näitab, et ta pooldab avatud piiri.

"Ta nimetas müüri ebaameerikalikuks, maksumaksja raha raiskamiseks, keskaegseks ja ütles, et see ei peata ebaseaduslikku sisserännet," ütles Leavitt.

Trumpi kampaania kutsub Harrist veel ka "piiritsaariks", kuna 2021. aastal vastutas ta Kesk-Ameerikast pärit rände põhjustega tegelemise eest. Samas sisserändega seotud kriisile toona lahendust ei leitud ning 2023. aastal saabus riiki rekordarv sisserändajaid, vahendas The Times.

"Senaatorina püüdis Kamala blokeerida Trumpi piiritara ehitamist. Piiritsaarina peatas Kamala Harris piiritara ehitamise," ütles Leavitt.

Iroonilisel kombel lasi viimase parteideülese piirileppe eelnõu põhja hoopis Trump, kuna ta leidis, et see ei lahenda piirikriisiga seotud küsimusi. Demokraadid leidsid siis aga, et Trump lasi leppe põhja poliitiliste põhjuste tõttu.

Harrise kampaania teatas, et parteideülene piirileppe eelnõu ei sisalda uusi rahalisi vahendeid ja piiritara jaoks kasutatakse vaid juba olemasolevaid rahalisi vahendeid.