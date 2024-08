Tõukoerte kasvataja pidi haige kutsika uuele omanikule maksma 10 000 eurot

2020. aasta aprillis sõlmisid koerakasvataja Reilika Viiksalu ja koera uus omanik ostu-müügilepingu. Isane labradori retriiver Viviliano Lets Go To The Disco oli lepingu kohaselt täie tervise juures ning tal ei esinenud ühtegi haigust ega vigastust. Kui uus omanik aga koera kätte sai, selgus, et too lonkab. Viiksalu sõnul polnud muretsemiseks põhjust, sest koer ainult nikastas käppa hommikusel jalutuskäigul metsas.

"Ju siis see vigastus, mis tal oli tulles, ei olnudki vigastus/nihestus," kirjutas pruuni kutsika omanik sama aasta mais tõukasvatajale. Koer oli endiselt longanud ning aprilli lõpul tehtud röntgenpilt viitas liigesepõletikule ja võimalikule düsplaasiale, mis on üks tõsisemaid liigeste haigusi koertel.

Tõukasvataja vastusest selgus, et tema sellest teadlik ei olnud, kuna polnud koeraga varem arsti juures käinud.

Labradori retriiveritel esineb pärilikku düsplaasiat ning selle uuringud on nii aretamiseks kui ka vajadusel müügil kohustuslikud.

Retriiveril tuvastatigi düsplaasia ning koer vajas operatsiooni ja muud ravi, millele kulus looma uuel omanikul kokku ligi 2000 eurot.

Koerakasvataja tegi pärast haigusest teadasaamist pakkumise, et hüvitab kutsika eest makstud raha ja võtab koera tagasi. Uuele omanikule see ei sobinud, sest temal ja ta perel oli koeraga tekkinud tugev emotsionaalne side. Ostja kaebas müüja kohtusse.

Omanik nõudis koera arstikulude katmist, kuid koera müüja seda summat maksta ei soovinud. Ta süüdistas kutsika omanikku koera ravi rikkumises, tuues välja sotsiaalmeediasse postitatud pildid, kus põletikuravil olev koer jookseb lahtiselt külmas vees.

Kohtuvaidlus kestis neli aastat. Tänavu kevadel otsustas Tallinna ringkonnakohtus, et Viiksalu peab maksma kinni 2000 euro eest koera raviarved ja 8000 eurot koeraomaniku advokaadikulutusi. Kohtulahend jõustus juulis.

Viiksalu kohtulahendit kommenteerida ei soovinud.