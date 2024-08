Neljapäeval kerkib õhutemperatuur 25 kraadini

Öö vastu neljapäeva tuleb selge, aga udulaamadega ja jahe. Päeval kandub lõunavoolus südasuvist sooja ja õhutemperatuur kerkib 25 kraadini. Tuul on nõrk ja tunne suvine. Niiskust on õhus vähe, pilvekiht on õhuke ja kõrge ning sellest paistab päike läbi.

Öö vastu neljapäeva on enamasti selge ja sajuta. Laialdaselt on aga udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 8 kuni 13, rannikul kuni 17 kraadi.

Hommikul on pilvi hõredalt, aga kohati püsib veel udu. Tuul on nõrk ja valdavalt lõunakaarest. Õhutemperatuur on 11 kuni 15, rannikul kuni 17 kraadi.

Päev näitab päikest, mida vahetevahel muudab tuhmimaks õhuke kõrge pilvekiht. Tuul on ennelõunal nõrk ja muutliku suunaga, pärastlõunal puhub idakaarest 2 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 20 kuni 25 kraadi.

Õhtul on pilvi vähe ja ilm on kuiv. Tuul on sisemaal nõrk, rannikul puhub kagu- ja idatuul 3 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 19 kuni 21 kraadi.

Reedel on ka veel ülekaal kõrgrõhkkonnal, mis hoiab ilma kuiva ja taeva selge lõunani. Pärastlõunal on üksikuid arenevaid pilverünki, mis võivad sajuhoo anda. Lisaports sooja jätab öise miinimumi 10 piirile pidama, päevasoe kerkib 25 kuni 28 kraadini.

Laupäevaks toob madalrõhulohk hoovihma ja teeb äikest. Päeva peale esmalt saartel ja siis ka mandri lääneservas pilved ja sadu hõrenevad. Õhk vahetub värskema vastu. Termomeetrinäidud tõusevad 20 ümbrusse, Ida-Eestis veel üle 25 piiri. Aga õhtu poole taandub leitsak sealtki.

Pühapäeval on üksikuid vihmahooge. Õhusooja 20 kraadi lähedal.