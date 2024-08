Oluline neljapäeval, 29. augustil kell 5.40:

- Zelenski sõnul jätkatakse Kurskis hõivatud territooriumi laiendamist;

- Venemaa korraldas taas Ukraina vastu ulatusliku droonirünnaku;

- Hodges nimetas Ukraina prioriteetseteks operatsioonideks vasturünnakut Kurski all ning täppislööke Venemaa lennuväljadele ning nafta- ja gaasitaristule

Zelenski sõnul jätkatakse Kurskis hõivatud territooriumi laiendamist

Ukraina president Volodõmõr Zelenski rääkis kolmapäeval operatsioonist Venemaal Kurski oblastis, kus tema sõnul jätkatakse Ukraina kontrolli all oleva territooriumi laiendamist, vahendas meediakanal Ukrinform.

"Jätkame oma kontrolli all oleva territooriumi suurendamist teatud piirkondades Ukraina piiri lähedal," ütles riigipea.

Zelenski sõnul andis Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi talle kolmapäeval ülevaate olukorrast Pokrovski ja Kurski rinnetel.

"Kuulasin ülemjuhataja aruannet. Pokrovsk ja teised suunad Donetski oblastis. Olukord on äärmiselt raske, sest sinna on koondatud Venemaa võtmejõud ja nende suurimad jõud. Iga meie üksuse vastupidavus ja meie võimekus okupante hävitada on praegu väga olulised," ütles Zelenski.

Zelenski tänas iga sõdurit ja iga komandöri positsioonide hoidmise eest.

"Ülemjuhataja andis ülevaate ka meie operatsioonist Venemaa Kurski oblastis. Jätkame oma kontrolli all oleva territooriumi laiendamist selleks ettenähtud aladel Ukraina piiri lähedal. Täiendame muu hulgas oma vangidevahetuse fondi. Aitäh, sõdalased! See on midagi, mis aitab paljud meie inimesed Vene vangistusest koju tuua. Samuti peame nüüd aru saama, et kogu surve, mille oleme Venemaale üle kandnud, tähendab seda, et nad ei saa meie Donetski oblastile enam nii suurt survet avaldada," ütles president.

Venemaa korraldas taas Ukraina vastu ulatusliku droonirünnaku

Venemaa korraldas ööl vastu neljapäeva suure droonirünnaku Ukraina vastu. Õhuhäiresireene oli kuulda vähemalt 15 oblastis. Ukrainska Pravda teatas neljapäeva varahommikul, et pealinnas Kiievis oli kuulda plahvatusi.

Hodges nimetas Ukraina prioriteetseteks operatsioonideks vasturünnakut Kurski all ning täppislööke Venemaa lennuväljadele ning nafta- ja gaasitaristule

Vaatamata lääne meedia pidevale kriitikale seoses Venemaa operatsioonidega Pokrovski suunal, muretseb Ukraina kindralstaap selle pärast vähem kui paljud lääne eksperdid, tõdes USA vägede endine ülem Euroopas erukindral Ben Hodges intervjuus RBK-Ukrainale.

Vahemaa Avdijivka ja Pokrovski vahel on umbes 50 kilomeetrit. Venemaa vallutas Avdijivka juba veebruaris. Mäletan, milline "ooh" kõlas eelmisel Müncheni julgeolekukonverentsil veebruaris, kui see juhtus. Inimesed käitusid nii, nagu oleks Stalingrad langenud," rääkis Hodges, osutades, et poole aastaga on venelased edasi liikunud vaid 50 kilomeetrit, kaotades ise iga päevaga ligemale 1000 meest.

Ta osutas ka sellele, et nimetatud kuuekuise perioodi sisse jääb aeg, mil USA laskemoonaabi peaaegu katkes ja Ukrainal tuli hakkama saada väheste vahenditega.

Hodgese hinnangul on Ukraina peastaap õigesti otsustanud, et Pokrovski piirkonna kaitsmine peaks olema teisejärguline pingutus, sest nad näevad, et Vene okupandid ei suuda Ukraina relvajõudude kaitsest jagu saada, püüdes seda vaid järk-järgult nõrgestada.

"Kuigi see tekitab tohutu pinge Ukraina sõduritele, komandöridele ja nende logistikutele, on riskide arvutamine ning prioriteetsete otsuste tegemine kindralstaabi raske ja vajalik töö, kui Ukraina tahab lõpuks Venemaad alistada," tõdes Hodges.

Ukraina prioriteetseteks operatsioonideks nimetas Hodges vasturünnakut Kurski all ning täppislööke Venemaa lennuväljadele ning nafta- ja gaasitaristule, samuti sõjalaevadele jms.

Erukindral tõstis esile Ukraina võime viia üheaegselt läbi mitmeid keerulisi tegevusi, tõstes esile ka Venemaa Musta mere laevastiku rivist välja löömise ning teabeoperatsioonide korraldamise.