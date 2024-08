Prantsusmaa esitas Durovile süüdistuse ja lasi ta kautsjoni vastu vabadusse

"Durov vabastati tingimisi viie miljoni euro suuruse kautsjoni vastu ja tingimusel, et ta peab kaks korda nädalas politseijaoskonda ilmuma ning jääma Prantsusmaale," ütles Pariisi prokurör Laure Beccuau avalduses pärast tunde kestnud kohtuistungit.

Süüdistused puudutavad väidetavaid kuritegusid, millesse on kaasatud organiseeritud kuritegelik rühmitus, mille seas kaasosalus veebiplatvormi haldamisel, et võimaldada ebaseaduslikku tehingut. Durovit süüdistatakse ka ametivõimude poolt nõutud andmete jagamisest keeldumises.

Prokurör ütles, et Prantsuse õigusasutusi teavitati Telegrami peaaegu täielikust vastuse puudumisest ja vastamisest keeldumisest ametivõimude päringutele. Sellega seoses algatati uurimine esmakordselt 2024. aasta veebruaris.

Prantsusmaal kahtlustatakse Durovit ka tõsistes vägivallategudes omaenda lapse vastu, ütles juhtumiga seotud allikas varem päeval uudisteagentuurile AFP.

Üks kahtlustus on allika sõnul seotud Durovi 2017. aastal sündinud pojaga. Allika sõnul leidsid vägivallateod aset Pariisis. Ema oli selles asjas Prantsusmaa lastekaitseametiga ühendust võtnud, kui poiss Prantsusmaal koolis käis.

Praegu elab poiss koos emaga Šveitsis.

Pariisi prokuratuuri teatel on Prantsusmaal algatatud juhtumi kohta juurdlus, et seda saaks kooskõlastada Šveitsi võimudega. Eesmärk on vältida sama probleemi uurimist kahes erinevas kohas.

Brittide rahvusringhäälingu BBC uurimise kohaselt on Telegrami sõnumiteenus korduvalt keeldunud liitumast erinevate rahvusvaheliste programmidega, mille eesmärk on avastada ja välja juurida laste väärkohtlemiseks liigitatud veebimaterjale.

BBC teatel ei ole Telegram kaasatud monitooringuprogrammidesse, millega kõik teised suuremad sõnumiteenused on liitunud ja ei tööta nagunii läbipaistvalt.

Telegram on eriti populaarne Venemaal, Ukrainas, endistes liiduvabariikides ja Iraanis. Durovi vahistamine on juhtinud ülemaailmset tähelepanu Telegrami tähtsusele Vene vägede ja Kremli propagandistide jaoks, kuid ka Ukraina relvajõud ja poliitikud kasutavad seda oma igapäevases suhtluses.