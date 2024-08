Iisrael tappis Läänekaldal korraldatud haarangus veel viis võitlejat

Kokku on Läänekaldal kaks päeva kestnud terrorismivastastes operatsioonides hukkunud 14 inimest.

"Pärast tulevahetust kõrvaldasid sõdurid viis terroristi, kes olid end mošeesse peitnud," ütles sõjavägi neljapäeva hommikul Tulkaremis läbi viidud operatsiooni kohta.

Kolmapäeval teatas Iisraeli sõjavägi, et tappis Läänekalda linnades Tulkaremis, Jeninis ja Tubasis samaaegselt korraldatud haarangutes üheksa võitlejat.

Palestiina tervishoiuministeerium on teatanud 12 surmajuhtumist operatsiooni jooksul.

Pealtnägijad rääkisid AFP-le, et Iisraeli sõdurid on lahkunud Tubase Al-Farra laagrist, kus tapeti kolmapäeval mitu palestiinlast.

AFP teatel kestab tulevahetus Jeninis ja näha on droone. Iisraeli sõdurid jätkavad tegutsemist ka Tulkaremis, ütles teine AFP ajakirjanik.

Gaza sõja puhkemisest saadik on vägivald kasvanud ka Läänekaldal. Iisraeli sõdurid ja asunikud on tapnud seal ÜRO andmetel vähemalt 637 palestiinlast. Samal ajal on palestiinlaste rünnakutes surma saanud 19 iisraellast, osa neist sõjaväelased.