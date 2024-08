Parvlaeva piletid võivad tulevikus kallineda

Regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman (SDE) ütles, et sellel aastal hinnad ei tõuse, aga tulevikus tuleb need ühel hetkel üle vaadata, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ütlengi ausalt ka nüüd, ega tuleviku osas seda välistada on meil keeruline," lausus Hartman.

Kuna aga järgneva aasta suhtes pole ei selgust ega kindlust, teeb see saarlased murelikuks.

"Meil on raske konkurentsis püsida seetõttu. Ja turismis eriti veel. Kuna mandri inimestele on see pileti hind veel kallim kui saarlastel nendel tippaegadel, kui siin käiakse. Siis meie turismisektor kindlasti kannatab selle all. See on nagu selline peidetud turismimaks, võiks öelda," ütles Saaremaa Ettevõtjate Liidu juht Olari Aavik.

Saaremaa vallavolikogu esimees Jaanus Tamkivi märkis, et juba praegu on Saaremaal ettevõtlus kaheksa kuni 10 protsenti kallim. "Selle tulemus on täna juba see, me näeme seda keskmise palga statistikast, kus saarlased on ühed viimased selles tabelis. Ja justnimelt see kulude katmine, et ettevõtjad omadega välja tuleksid, võetakse ju ka palkadest. Maksutõusude tsüklis, kui tõsta ka parvlaeva piletite hindu, siis saarlastele on see täiendav maksutõus. Ja piirkondade võrdluses see oleks saarlastele väga ebaõiglane olukord, kui see niimoodi peaks minema," rääkis Reformierakonda kuuluv Tamkivi.

Samas ütles Tamkivi, et puudu olev raha on tegelikult süsteemis olemas. Riik on varasemalt otsustanud nii, et võimaldab Tallinna sadama äriettevõttel ehk TS Laevadel teenida nii piletitulult kui ka dotatsioonilt keskmisest suuremat ärikasumit. Eelmise aasta piletitulu kogunes 15 miljonit eurot ja riigipoolset dotatsiooni 20 miljonit eurot ja sellest läks ettevõtte kasumiks ligi kaheksa miljonit eurot.

"Kui me vaatame vedajafirma majandusaasta aruandeid, siis sisuliselt raha ju puudu ei ole. Ette heitmata siin midagi ettevõttele, tegemist on äriühinguga. Aga see näitabki seda, et süsteemis raha ju puudu ei ole. Ei ole põhjust seda hakata täiendavalt võtma üle sõitjate käest juurde, seal valdkonnas on see raha täna ju tegelikult juba olemas," sõnas Tamkivi.

Piret Hartman avaldas lootust, et piletihindade tõusu õnnestub veel tagasi hoida.



"Ei tahaks hakata kritiseerima eelnevalt tehtud otsuseid, sellise otsuse on riik teinud. Praegune meie poliitika on see, et me tahame järgmist hanget teha ja lepingut oluliselt mõistlikumaks. Et me ei võta saarlaste taskust seda, tekib see kasumi lagi peale. Ma loodan, et see hoiab ka neid piletihindu ja nende tõusu tagasi," ütles Hartman.