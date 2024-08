Võrus toimuv loomefestival tõi kokku tippmuusikud Eestist ja välismaalt

Võrus on alates teisipäevast saanud pillimängu huvilised õppida töötubades ja meistriklassides, kuidas basskitarril madalaid helisid osavamalt tekitada, kitarrisoolosid lihvida või trummil erinevaid rütme mängida, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Siin saab ka õpet justnimelt maailma parimatelt muusikutelt. Kui Stuart Hamm aastaid tagasi käis Võrus ja meil see mõte sai alguse, siis tegelikult oli plaan juba alguses see, et tavalised inimesed, kes mängivad basskitarri, saaksid mängida koos maailmakuulsate muusikutega ja see kõik päädib kontserdiga, kus aastad on näidanud, et inimesed, kes muidu magamistoast ei saanud välja oma pilliga, tulid suurele lavale ja mängisidki maailmakuulsate muusikutega," rääkis Eesti bassioaasi korraldaja Gen Kelp.

Festivali muusikalise juhi Stuart Hammi sõnul on oluline, et iga osaleja saaks vastavalt oma võimetele midagi uut juurde õppida,

"Ei saa kedagi lihtsalt õpetada, kuid saab anda soovitusi, mille nimel neil tuleb tööd teha, et muusikuna paremaks saada. Niisiis minu plaan on neile anda ideid, neid inspireerida, et anda neile meelekindlust praktiseerida, et saada paremaks," ütles Hamm.

Ka neljapäeval panid kuulsate muusikute käe all end proovile nii algajad kui juba kogenud basskitarri mängijad.

"Oleme õppinud erinevates stiilides bassi mängima. Alguses oli veidi hirmutav, põhimõtteliselt nagu pea ees vette viskamine, alguses antakse uus asi ette ja pead kohe tegema, aga nüüd on juba mõnusam," rääkis üks osaleja Emily.

"Väga äge, saab hästi palju uut teada, saab kuulata muusikute selliseid lugusid, mida niisama kuskil ei kuule ja see on väga äge," ütles samuti bassioaasil osalenud Hardi.

Eesti bassioaasi lõpetab laupäeval galakontsert Võru kultuurimajas Kannel.