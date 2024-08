Reedel tuleb Eestis kuni 28 kraadi sooja

Öö tuleb Eestis suuresti selge taevaga ja sajuta, kuid paiguti võib tekkida udu. Puhub valdavalt kagutuul 2 kuni 8 meetrit sekundis ning õhusooja on 10 kuni 15, rannikul kuni 19 kraadi.

Ka hommikul on pilvisus vähene ning ilm sajuta. Mõnel pool võib veel ka udu olla. Tuul puhub kagust 2 kuni 8 meetrit sekundis ning sooja on juba 14 kuni 20 kraadi.

Päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning peamiselt sajuta. Tuul puhub kagust ja lõunast kiirusega 3 kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb vahemikku 23 kuni 28 kraadi.

Õhtu tuleb Ida-Eestis vähese pilvisusega ja kuiv, kuid Lääne-Eestis on pilvisus vahelduv. Saartel võib sadada kohati hoovihma ja on ka äikeseoht. Puhub kagu- ja lõunatuul 3 kuni 9 meetrit sekundis ning sooja on veel 20 kuni 25 kraadi.