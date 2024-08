Oluline reedel, 30. augustil kell 5.55:

- Okupeeritud Krimmis toimus mitu plahvatust;

- ISW: Vene väed jätkavad pealetungi Pokrovski suunal;

- Ukraina sai tagasi 14 ajutiselt okupeeritud piirkondades viibinud last;

Okupeeritud Krimmis toimus mitu plahvatust

Ööl vastu reedet toimus okupeeritud Krimmis mitu plahvatust, vahendas Ukrainska Pravda.

Kohalikud elanikud ütlesid, et Kirovskoje asula lähistel toimus neli plahvatust. Kolm plahvatust toimus lähedalasuva lennujaama piirkonnas, üks plahvatus toimus kohaliku raudteejaama juures.

ISW: Vene väed jätkavad pealetungi Pokrovski suunal

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et idarindel käivad ägedad lahingud ning Venemaa jätkab pealetungi Pokrovski suunal. 29. augustil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed suutsid edasi liikuda aladel, mis jäävad Pokrovskist ida poole.

Üks Vene sõjablogija väitis, et Vene väed suutsid edu saavutada ka Novohrodivka (Pokrovskist kagus) loodeosas, kuid nende väidete kinnituseks pole veel olemas geolokatsiooniga kaadreid. Lahingud käivad veel Marinivka, Mõhhailivka, Selõdove, Karlivka ja Ukrainski lähistel.

Ukraina sai tagasi 14 ajutiselt okupeeritud piirkondades viibinud last

Ukraina valitsuse kontrolli all olevale territooriumile on tagastatud veel 14 last, kes viibisid ajutiselt okupeeritud piirkondades Donetskis, Luhanskis, Zaporižžjas ja Hersonis, teatas neljapäeval uudistekanal Ukrinform.

Ukraina presidendikantselei juht Andri Jermak teatas sellest sõnumirakenduses Telegram.

"Ukraina presidendi algatuse Bring Kids Back UA elluviimise raames õnnestus meil evakueerida mitu lastega perekonda ajutiselt okupeeritud piirkondadest Donetskis, Luhanskis, Zaporižžjas ja Hersonis," ütles Jermak.

Jermaki andmetel on kõige noorem lastest kolmekuune ja kõige vanem 16-aastane.

"Sundpassi andmine, pidevad läbiotsimised kodudes Vene eriteenistuste poolt, igapäevane oht laste Venemaale väljasaatmiseks, ähvardused Ukraina kodanikelt laste äravõtmise kohta ja Vene perekondadesse paigutamisega – see on igapäevane põrgu, mida pered Vene okupatsiooni ajal läbi elasid. Nüüd on need õudused läbi. Kõik lapsed ootavad ilma tagakiusamiseta elu kodumaal," rääkis presidendikantselei juht.

Jermak rõhutas, et laste tagasitoomine ajutiselt okupeeritud aladelt jääb prioriteediks. Ametniku sõnul on oluline takistada noorte ukrainlaste edasist küüditamist agressori territooriumile.

Ühtlasi tänas Jermak kolleege oma ametkonnast ja Ukraina inimõiguste ombudsmani Dmõtro Lubinetsi meeskonda koordineeritud töö eest.

"Jätkame tööd selle nimel, et täita presidendi ülesannet tuua kõik Ukraina lapsed tagasi koju," lisas presidendikantselei juht.