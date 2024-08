Sõja 919. päev: Okupeeritud Krimmis toimus mitu plahvatust

Oluline reedel, 30. augustil kell 22.02:

- Zelenski tagandas Ukraina õhujõudude ülema;

- Okupeeritud Krimmis toimus mitu plahvatust;

- Sõrskõi: Ukraina väed liikusid Kurski oblasti edasi;

- Raketilöögis Sumõ ettevõttele sai surma kaks ja vigastada 13 inimest;

- Rünnakus Harkivi elurajoonile hukkus kolm inimest;

- Borrell: EL koolitab Ukraina sõdureid Ukraina piir lähedal, aga mitte Ukrainas;

- ISW: Vene väed jätkavad pealetungi Pokrovski suunal;

- Ukraina õhujõud: 18 Vene droonist lasti alla tosin;

- Ukraina sai tagasi 14 ajutiselt okupeeritud piirkondades viibinud last;

Zelenski tagandas Ukraina õhujõudude ülema

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tagandas reedel õhujõudude ülema kindralleitnant Mõkola Oleštšuki.

Zelenski ütles videosõnumis, et otsustas õhujõudude ülema välja vahetada tugevdamaks Ukraina sõjaväe juhtkonda.

Ukraina teatas neljapäeval, et üks nende hiljuti abina saadud USA hävituslennuk F-16 kukkus alla Venemaa õhurünnaku tõrjumisel ning lennuki piloot hukkus.

Seadusandja Mariana Bezugla, kes on ülemraada kaitse-, julgeoleku- ja luurekomitee liige, väitis, et lennuki tulistas alla Ukraina õhutõrje.

Oleštšuk tõrjus reedel neid väiteid, süüdistades raadasaadikut katses seada halba valgusse Ukraina sõjaväejuhte, ning rõhutas, et vahejuhtumi asjaolude väljaselgitamiseks on käimas põhjalik uurimine.

Ukraina õhujõudude teatel saab nende ülema ajutiseks kohusetäitjaks õhujõudude tegevust riigi keskosas juhtiv kindralleitnant Anatoli Krõvonožko.

Sõrskõi: Ukraina väed liikusid Kurski oblasti edasi

Ukraina relvajõudude ülemjuhataja kindral Oleksandr Sõrskõi ütles reedel, et Ukraina väed liikusid viimase ööpäevaga Kurski oblastis edasi kahe kilomeetri võrra. Kokku võeti enda kätte veel viis ruutkilomeetrit Venemaa territooriumi.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnul võtsid Ukraina väed ka sõjavange.

Sõrskõi lisas, et samal ajal ebaõnnestusid Vene väed oma viimatises katses murda läbi Ida-Ukrainas asuvas Pokrovski piirkonnas.

Okupeeritud Krimmis toimus mitu plahvatust

Ööl vastu reedet toimus okupeeritud Krimmis mitu plahvatust, vahendas Ukrainska Pravda.

Kohalikud elanikud ütlesid, et Kirovskoje asula lähistel toimus neli plahvatust. Kolm plahvatust toimus lähedalasuva lennujaama piirkonnas, üks plahvatus toimus kohaliku raudteejaama juures.

Rünnakus Harkivi elurajoonile hukkunute arv kerkis kuueni

Venemaa liugpommirünnak tabas Harkivi linnas elumaja ja kõrghoonet, tappes ühe lapse. Kaks inimest said surma elumajas, mis süttis rünnaku tagajärjel põlema.

"Okupandid tapsid lapse otse mänguväljakul. Kolm inimest said veel viga," ütles Harkivi linnapea Ihor Terehhov.

Hiljem teatas Harkivi oblasti kuberner Oleg Sõnjehubov, et hukkunute arv on tõusnud kuueni, lisaks sai 55 inimest vigastada.

Borrell: EL koolitab Ukraina sõdureid Ukraina piir lähedal, aga mitte Ukrainas

Euroopa Liidu kaitseministrid leppisid kokku, et Ukraina vägede koolitamine toimub võimalikult lähedal Ukraina piirile, kuid mitte Ukraina territooriumil, ütles Euroopa Liidu kõrge esindaja Josep Borrell.

Borrelli sõnul lepiti kokku, et aasta lõpuks peaks EL välja koolitama 75 000 Ukraina sõjaväelast, praeguseks on õppused läbinud 60 000 Ukraina sõdurit.

Raketilöögis Sumõ ettevõttele sai surma kaks ja vigastada 13 inimest

Ukraina Sumõ oblasti prokuratuur alustas juurdlust üht Sumõ ettevõttet tabanud vaenlase raketirünnaku kohta, mille tagajärjel sai vigastada 13 ja surma kaks inimest.

Kohast, kus Vene rakett tabas Sumõs ettevõtet, leiti inimese surnukeha, teatas Sumõ oblasti prokuratuur.

"30. augustil õhurünnakus pihta saanud ettevõttes leiti rusude alt 37-aastase naise laip," edastati Telegramis.

Üks vigasaanu, 48-aastane naine suri haiglas.

"Uurimise andmetel andis vaenlane 30. augustil kella 1.30 paiku rahvusvahelise õigusega keelatud sõjapidamise meetodeid kasutades õhulöögi Sumõs asuvale ettevõttele. Sissetungijate rünnaku tagajärjel sai esialgsetel andmetel vigastada üheksa inimest. Põlengu tagajärgi praegu likvideeritakse. Prokurörid dokumenteerivad koostöös teiste korrakaitsjatega raketilöögi tagajärgi," seisis reedeses Facebooki postituses.

Ukraina õhujõud: 18 Vene droonist lasti alla tosin

Ukraina õhutõrje tulistas ööl vastu reedet 18 Vene droonist alla 12, teatasid Ukraina õhujõud.

ISW: Vene väed jätkavad pealetungi Pokrovski suunal

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et idarindel käivad ägedad lahingud ning Venemaa jätkab pealetungi Pokrovski suunal. 29. augustil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed suutsid edasi liikuda aladel, mis jäävad Pokrovskist ida poole.

Üks Vene sõjablogija väitis, et Vene väed suutsid edu saavutada ka Novohrodivka (Pokrovskist kagus) loodeosas, kuid nende väidete kinnituseks pole veel olemas geolokatsiooniga kaadreid. Lahingud käivad veel Marinivka, Mõhhailivka, Selõdove, Karlivka ja Ukrainski lähistel.

Ukraina sai tagasi 14 ajutiselt okupeeritud piirkondades viibinud last

Ukraina valitsuse kontrolli all olevale territooriumile on tagastatud veel 14 last, kes viibisid ajutiselt okupeeritud piirkondades Donetskis, Luhanskis, Zaporižžjas ja Hersonis, teatas neljapäeval uudistekanal Ukrinform.

Ukraina presidendikantselei juht Andri Jermak teatas sellest sõnumirakenduses Telegram.

"Ukraina presidendi algatuse Bring Kids Back UA elluviimise raames õnnestus meil evakueerida mitu lastega perekonda ajutiselt okupeeritud piirkondadest Donetskis, Luhanskis, Zaporižžjas ja Hersonis," ütles Jermak.

Jermaki andmetel on kõige noorem lastest kolmekuune ja kõige vanem 16-aastane.

"Sundpassi andmine, pidevad läbiotsimised kodudes Vene eriteenistuste poolt, igapäevane oht laste Venemaale väljasaatmiseks, ähvardused Ukraina kodanikelt laste äravõtmise kohta ja Vene perekondadesse paigutamisega – see on igapäevane põrgu, mida pered Vene okupatsiooni ajal läbi elasid. Nüüd on need õudused läbi. Kõik lapsed ootavad ilma tagakiusamiseta elu kodumaal," rääkis presidendikantselei juht.

Jermak rõhutas, et laste tagasitoomine ajutiselt okupeeritud aladelt jääb prioriteediks. Ametniku sõnul on oluline takistada noorte ukrainlaste edasist küüditamist agressori territooriumile.

Ühtlasi tänas Jermak kolleege oma ametkonnast ja Ukraina inimõiguste ombudsmani Dmõtro Lubinetsi meeskonda koordineeritud töö eest.

"Jätkame tööd selle nimel, et täita presidendi ülesannet tuua kõik Ukraina lapsed tagasi koju," lisas presidendikantselei juht.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1200 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 613 590 (võrdlus eelmise päevaga +1200);

- tankid 8574 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 16 722 (+23);

- suurtükisüsteemid 17 572 (+23);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1175 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 940 (+1);

- lennukid 368 (+0);

- kopterid 326 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 14 453 (+84);

- tiibraketid 2556 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 23 763 (+57);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2667 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.