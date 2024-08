WSJ: venelaste arvates võis Durov lekitada nende saladusi läänele

Hiljuti sai sõnumirakenduse Telegram juht Pavel Durov kautsjoni vastu vabadusse, kuid ta ei tohi Prantsusmaalt lahkuda. Telegrami kasutab sidevahendina ka Vene armee ning ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et venelased on nüüd mures, et Durov võis lekitada nende saladusi läänele.

Telegram on eriti populaarne Venemaal, Ukrainas, endistes liiduvabariikides.

Ajaleht The Wall Street Journal toob välja, et Telegram on Moskva jaoks midagi enamat kui pelgalt sotsiaalmeediarakendus. Telegrami kasutab ka riigi armee, selle toel juhivad venelased oma suurtükiväe tegevust. Telegrami abil koordineeritakse veel Vene vägede liikumist ning kogutakse luureandmeid.

"Paljud viskavad nalja, et Durovi vahistamine oli sisuliselt Vene relvajõudude signaalluure juhi vahistamine," rääkis Vene sõjatööstuse endine tippjuht Aleksei Rogozin

Venemaa alustas 2022. aasta veebruaris sõjalist tegevust Ukrainas ning siis sai kiiresti selgeks, et armee vajab nõukogudeaegse tehnoloogia asemel krüpteeritud sidet. Nõukogude tehnoloogia ei lasknud venelastel pidada ka kaasaegset sõda.

Nii Venemaa kui ka Ukraina pöörasid seejärel pilgu kommertsfirmade poole. Ukrainlased eelistavad lääne firmasid, nagu Signal ja Discord. Venelased hakkasid kasutama Telegrami, kuna see asub Araabia Ühendemiraatides.

Vene väed pääsevad nüüd Telegramile ligi läbi mobiiltelefonivõrkude või Starlinki satelliitterminalide kaudu.

"Telegram ei ole Vene armees ametlikult heakskiidetud sidesüsteem, kuid sõdurid ja mõned üksused kasutavad koordineerimiseks selle privaatset vestlus- ja otsesõnumisüsteeme," ütles mõttekoja Silverado Policy Accelerator juht Dmitri Alperovitch.

Telegrami kaudu tarnivad tavalised venelased oma sõduritele veel öövaatlusseadmeid, droone ja muud varustust. Platvormi kasutavad usinalt ka Vene propagandistid, kes teevad koostööd Vene kaitseministeeriumiga.

Analüütikute sõnul pole aga enamik Telegrami sõnumeid täielikult krüpteeritud. Siiski reageeris Vene valitsus vihaselt, kui Prantsuse võimud Durovi vahistasid. Mõned Vene poliitikud ütlesid, et Durov tuleks välja vahetada. Venemaa välisluureteenistuse (SVR) juht Sergei Narõškin avaldas lootust, et Durov ei jaga lääneriikidega valitsustega informatsiooni, mis võib kahjustada Venemaa riiki.

Endine Bellingcati reporter Christo Grozev eeldab siiski, et lääneriigid ei avalda Durovile survet, et ta loovutaks kontrolli Telegrami üle. Samas tõi Grozev välja, et venelased on paranoilised selle suhtes, mida prantslased ja ameeriklased Durovilt küsida võivad. Venelased näitavad seda muret ka avalikult välja ning see on sõnum Durovile, et ta ei peaks kellegagi koostööd tegema.