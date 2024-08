Bloomberg: Samsung tunneb huvi Nokia mobiilivõrgu üksuse vastu

Soome võrguseadmete tootja Nokia aktsia on alates 2022. aasta algusest olnud languses, eelmise aasta lõpus oli aktsiahind alla kolme euro, aga kosus seejärel kolme ja poole euroni. Võrdluseks: tipuajal 2000. aastal oli hind 63 eurot.

Nokia selle aasta teise kvartali netokäive oli 18 protsenti väiksem ja ärikasum 32 protsenti väiksem kui eelmisel aastal samal ajal. Nokia ei ole suutnud kaasas käia tehnoloogilise arenguga ning 5G-st loodetud kasv jäi kesiseks. Ettevõte on kaotanud ka oma turuosa Põhja-Ameerikas konkurendile Ericssonile.

Bloombergi teatel arutab Nokia oma mobiilivõrguäri tulevikku. Kõne all on mitu varianti: kas müüa see täielikult või osaliselt, moodustada sellest eraldi ettevõte või liita see valdkond mõne konkurendiga.

Nokia esindaja teatas vastuseks Soome ajakirjandusele, et ei kommenteeri kuulujutte. Nokia kommunikatsioonijuht rõhutas, et Nokia pühendub mobiilsidetegevuse edendamisele ja see on oluline osa ettevõttest.

Teadaolevalt on huvi Nokia vastu ilmutanud Lõuna-Korea ettevõte Samsung. Samsung keeldus teateid kommenteerimast.

Bloombergi allikate hinnangul võiks Nokia mobiilvõrguäri hind olla umbes 10 miljardit dollarit, kõik on aga veel väga algusjärgus. Inderesi analüütik Atte Riikola leiab, et kui tõepoolest sellist hinda saaks, siis tasuks müüa, sest mobiilside vallas on kasvuväljavaade nõrk.

"Kümme miljardit kõlab väga metsiku summana ja ma ei tea, millel see hinnang põhineb," tõdes Riikola. Tema sõnul on analüütikute aruteludes juttu olnud pigem kahest kuni viiest miljardist. Riikkola lisas aga, et Nokial on väga väärtuslik patendiportfell

"Kui selles kümnemiljardilises hinnas on mingigi tõepõhi all, siis oletatavasti tähendab see seda, et ka patendiportfellist läheb midagi ostjale," rääkis Riikkola.

Asjatundjate hinnangul tuleks mobiilside üksuse müümine ettevõttele tõenäoliselt kasuks. Iseasi, kuidas see mõjutab Soomes olevaid töökohti, kui Nokia käibest ligikaudu poole moodustav üksus ära müüakse.

Nokian aktsia hind Helsingi börsil tõusis neljapäeva õhtul uudise peale ligi kuus protsenti ehk 3,98 euroni.