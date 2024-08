Isamaa ja sotsid arutavad järgmisel nädalal Jurtšenko kandidatuuri

Isamaa Tallinna piirkonna esimees Riina Solman rääkis ERR-ile, et kohtus reedel Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovskiga (SDE) ning leppis kokku, et järgmisel nädalal toimub kahe erakonna vahel kohtumine, kus on arutluse all Lasnamäe linnaosavanema kandidaadi Julianna Jurtšenko varasemad seisukohad.

Jurtšenko lõpetas kolmapäeval oma liikmesuse Keskerakonnas ja esitas avalduse liitumaks Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga. Ta on ka varasemalt olnud Lasnamäe linnaosavanem.

"Vastab tõele, et olen rääkinud Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovskiga sellest, et meile tekitab Jurtšenko valik küsimusi," ütles Solman ERR-ile.

"Jevgeni Ossinovski vastas, et nad hea meelega järgmine nädal saavad meiega koos piirkonna juhatusega kokku ja me saame oma küsimused otse adresseerida ja kuulda vastuseid. Me tahame ära kuulata ka linnapea tagasiside ja selle ametisse nimetamise küsimuse," rääkis Solman.

"Meil oli omal ajal just Keskerakonnale etteheited, miks nad takistavad eestikeelsele haridusele üleminekut – ja nüüd siis on valitud selline kandidaat, kes enne takistas, meie hinnangul, eestikeelse haridusele üleminekut. Jurtšenko on nüüd avalikkusele väitnud, et ta ei mõtle niimoodi, vaid ta mõtleb nüüd teisiti, et ta pooldab eestikeelse haridusele üleminekut," sõnas Solman.

"Me ei usu, et sotsidel on tegelikult nii lühike pink," sõnas Solman. "Tõepoolest eestikeelsele haridusele üleminek on meie jaoks hästi kõrge profiiliga väärtusküsimus ja just sellele me ju apelleerisime, kui me läksime koalitsiooni, et me läheme eestikeelsele haridusele takistusteta üle."

Ossinovski on Solmani sõnul aruteludele avatud. "Ta on öelnud, et Jurtšenko on kõiki neid seisukohti, mis meid ilmselt kohtumisel huvitavad, juba avalikult väljendanud – mis puudutab siis Ukraina sõda ja eestikeelsele haridusele üleminekut."

Isamaa esindajad tunnevad huvi ka Jurtšenko arvamuse kohta kohalikel valimistel kolmandate riike kodanike õiguste teemal ning tegevuse kohta linnaosa vanemana. "Ka Jurtšenko varasema suhtumise vastu, et Lasnamäe linnaosas võib-olla riigipühadel Eesti riigilipud ei lehvinud, aga raha leidus selleks, et inimesi tasuta Moskva Patriarhaadi Õigeusu Kiriku alluvuses olevates organisatsioonidesse külla viia – need asjad vajavad tõepoolest selgitusi," ütles Solman.

ERR küsis, kas Jurtšenko suhtes võib Isamaa võtta sama seisukoha, mis eelmise linnaosa vanema kandidaadi Tatjana Lavrova puhul.

Solmani sõnul sõltub see sotsiaaldemokraatide hoiakust ja käitumisest. "Mis puutub minusse isiklikult – mina usun sellesse, et Saulusest võib saada Paulus. Täna on Jurtšenko näidanud välja, et ta on tõesti kuu ajaga oma seisukohti muutnud. Kas see on siiras? Ei tea, mina ei oska siin ette prognoosida ega hinnanguid anda. Seda tegelikult näitab nüüd aeg, kas ta soovib Eesti riigi põhiseadust täita ja selles vaimus edasi tööd teha või mitte."

Ka Jurtšenko ise on kohtumisele oodatud.