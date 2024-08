ERR Brüsselis: von der Leyen asub kandidaatidest komisjoni kokku panema

Pea kõik Euroopa Liidu liikmesriigid on nimetanud oma kandidaadi Euroopa Komisjoni voliniku kohale. Palju on uusi nimesid ja mitu majandusalaste teadmistega inimest, kuid vastu Euroopa Komisjoni presidendi von der Leyeni soovile ka palju mehi.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ootas reedeks kõikidelt liikmesriikidelt uue komisjoni moodustamiseks volinike kandidaatide nimesid. Vaid Belgia pole oma kandidaati veel kinnitanud.

"Nende inimeste profiilid sobivad prioriteetidega, mida komisjoni president on ise seadnud. See tähendab palju majanduse ja konkurentsivõime teemasid. Nendel inimestel on nende teemade taust. Keskkonna-, julgeoleku- ja kaitsepoliitika ka," lausus Euractivi ajakirjanik Aurelie Pugnet.

Eestist täidab voliniku koha Kaja Kallas, kes kinnitati Euroopa Liidu välispoliitika juhi kandidaadiks juba juuni lõpus. Teiste volinike portfellid määrab von der Leyen, sealhulgas on plaan luua uus kaitse- või kaitsetööstusevoliniku koht.

"Ma ei ole täheldanud praegu ühtegi riiki, kes oleks öelnud, et soovib kaitsevoliniku ametikohta oma kandidaadile. Peamiselt soovitakse saada majandusportfelle, konkurentsiportfelle ja muud sellega seonduvaid asju," ütles Euroopa parlamendi liige Urmas Paet.

Seni on kaitsetööstus teemad kuulunud prantslasest siseturuvoliniku Thierry Bretoni portfelli. Kuigi ta on ka seekord Prantsusmaa kandidaat, kahtleb Paet, kas prantslastele seekord sama kaaluga portfell antakse.

"Me mäletame suurt vaidlust Itaaliaga, kes ei olnud rahul varasemate poliitiliste lepetega ja tahab igal juhul saada olulist portfelli uues komisjonis. Ma ennustaksin, et Itaalia saab kindlasti ühe sellise mõjuka koha," lausus Paet.

Ka on paljud kandidaadid mehed. Kõik liikmesriigid peale Bulgaaria eirasid von der Leyen soovi esitada nii naise kui mehe nimi.

"Otseselt öelda, et meile ei meeldi mees, sellepärast, et ta on mees, ei ole võimalik. Küll me saame aru, et teatud mõttes nõrgematele voliniku meeskandidaatidele teeb see kuulamised keerulisemaks ja hapramaks. Tõenäosus, et need lõppevad halvasti, kindlasti suureneb," nentis Paet.

Von der Leyen peab nüüd nende nimede baasil oma soovitud komisjoni kokku panema. Ta peaks oma ettepaneku esitama 11. septembril. Seejärel kuulab kandidaate Euroopa Parlament.

"See tähendab, et parlament lükkab kindlasti mõned nimed tagasi. Need nimed, mida me praegu teame, ei ole lõplikud, seda ma saan kindalt öelda," ütles Pugnet.

Kui ka üks kandidaat läbi ei lähe, alustab uus komisjon tööd 1. novembri asemel 1. detsembrist. Kui volinike kinnitamine veel venib, võib komisjon alustada alles jaanuarist.