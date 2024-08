Läänemaal toimus taas suvelugemise kampaania lastele

Suvelugemise passe jagati tänavu Läänemaa raamatukogudes 300 lapsele, kellest 102 sai väljakutsega edukalt hakkama.

"Suvelugemine annab lastele suvel, kui on mõnusalt vaba aega, võimaluse lugeda ja kasutada aega niimoodi, et lugemisoskus ei kao ära, vaba aeg on sisukalt kasutatud ja silmaring avardub mühinal," ütles Haapsalu lasteraamatukogu juhataja Jaanus Kõuts.

102 suvelugemise edukalt lõpetanud noort lugejat tähendab tegelikult algusajaga võrreldes suurt kasvu. Kampaania esimesel aastal oli lõpetajaid vaid 12. Haapsalu lasteraamatukogu tegi suvelugemise jaoks eelvaliku 30 teosest. Nimekiri jaotus vanuse kaupa.

"Läänemaal me pakume võimalust lastele lugeda lugemispassiga. Seal on 30 raamatut välja toodud. Laps ise valib, loeb seitse raamatut läbi, iga raamatu kohta küsime paar küsimust, saab passi templi ja kes kogub seitse templit, on oodatud suvelugemise lõpetamise peole," lausus Kõuts.

Tänavusel peol lõbustasid lapsi Improteateri näitlejad. Iga aukirja saaja pälvis ühtlasi raamatu, mille võis ise välja valida.

Suvelugemise kõige populaarsemaks raamatuks osutus 85 laenutusega noorema vanuserühma nimekirjas olnud Eva Janikovszky teos "Minuga juhtub alati midagi".