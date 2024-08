Laupäev tuleb vihmane

Ööl vastu laupäeva liigub madalrõhulohk Lääne-Eesti kohale ning toob vihma ja äikest. Päeval nihkub sajuvöönd Peipsi poole, saatjaks ikka äike. Eesti läänetiivas tekib taevasse ka selgemaid laike, sajuhooge on hõredamalt ja harvem, aga päris kuivalt läbi ei saa. Tuul pöördub läänekaarde ja õhumass vahetub jahedama vastu.

Ööl vastu laupäeva on Ida-Eestis pilvi vähe ja ilm sajuta. Lääne-Eestis tõmbub taevas pilve. Vihmasadu liigub saartelt mandrile, kohati on äikest. Puhub lõunakaare tuul, saartel pärast keskööd läänekaarest 3 kuni 9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14 kuni 19 kraadi.

Hommik on Lääne- ja Kesk-Eestis pilvine ja vihmane, on äikeseoht ja sajuhood võivad tugevad olla. Tuul puhub läänekaarest, ida pool veel lõunakaarest, kiirust 3 kuni 9, puhanguid 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 15 kuni 20 kraadi.

Päeva jooksul liigub sajuvöönd ühes tiheda vihma ja äikesega Peipsi äärde. Pärastlõunal on Lääne-Eestis siin-seal lühiajalisi vihmahooge. Tuul võtab kõikjal suuna läänekaarest, kiirust 3 kuni 9, puhanguid 12 kuni 13 meetrit sekundis, äikese ajal on märksa tugevam. Õhusooja 17 kuni 20, sajus paar kraadi vähem, Ida-Eestis tõuseb enne vihma kuni 25 kraadini.

Õhtul on hoovihma võimalus suur Lääne- ja Loode-Eestis ning ka Eesti idaservas. Puhub tugev läänekaare tuul, puhanguti 12 kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14 kuni 17 kraadi.

Pühapäev toob veel vihmahooge, seda eelkõige Lääne- ja Loode-Eestisse. Õhusooja 20 kraadi lähedal.

Esmaspäeval on lääne pool veel mõni vihmahoog alla ja õhk on pisut leebem. Teisipäevast alates on ilm kuivem ja südasuvise soojaga.