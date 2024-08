Vene väed vallutasid Pokrovski suunal veel ühe küla

Oluline laupäeval, 31. augustil kell 7.35:

- Vene armee vallutas Pokrovski suunal veel ühe küla;

- Ukraina sõjaväelane: venelastel jätkub ressursse kuni kaheks kuuks;

- Borrell: EL on täitnud 65 protsendi ulatuses miljoni mürsu lubaduse;

Vene üksused vallutasid Pokrovski suunal järjekordse asula

Vene armee vallutas Ukraina Donetski oblastis Pokrovski rajoonis Karlovka küla ja tungis idarindel veelgi kaugemale, teatas rahvusvaheline seireprojekt DeepState laupäeva varahommikul.

"Vaenlane okupeeris Karlovka ja tungis edasi ka Galitsinovkas, Stelmahhovkas, Dolinovka ja Peštšanõ lähedal," öeldi teates.

Kui Ukraina jaoks on olukord kõige keerulisem Pokrovski suunal, siis Venemaa on aktiivne ka Kupjanski, Lõmani ja Kurahhovski suunal.

Ukraina kindralstaabi hommikuste andmete kohaselt toimus viimase ööpäeva jooksul 179 sõjalist kokkupõrget Vene üksustega.

Harkivi suunal toimus seitse lahingut. Ukraina kaitse tõrjus Venemaa rünnakud Pletenevka, Liptsõ ja Voltšanski lähedal. Üks vaenlase rünnak oli hommikul veel pooleli.

Kupjanski suunal ründas vaenlane Sinkovka, Kolesnikovka, Novoossinovo, Lozovaja, Andreevka, Stelmahhovka ja Gluškovka lähistel. Kakskümmend kuus lahingut on lõppenud, neli oli veel pooleli.

Lõmani suunal ründasid Vene üksused Ukraina positsioone Tverdohlebovo, Novosergijevka, Druželjubovka, Grekovka, Tšerneštšina, Makejevka, Nevski ja Novosadovoi lähistel. Ukraina kaitsjad tõrjusid 21 rünnakut, üks veel jätkus Druželjubovka lähedal.

Severski suunal lõid Ukraina kaitsjad tagasi neli vaenlase rünnakut Verhnekamenski, Ivano-Darjevka ja Võjemka piirkonnas.

Kramatorski suunas peeti 12 lahingut, need toimusid Kalinovka, Tšassiv Jari, Stupotšeki, Ivanovski, Andrejevka ja Predtetšino lähedal. Ukraina jõud peatasid kõik vaenlase rünnakud.

Toretski suunal toimus 15 kokkupõrget. Venelased ründasid Ukraina üksuste positsioone Toretski ja Nelipovka lähedal. Hommikul oli veel käimas üks vaenlase rünnak.

Pokrovski suunas toimus hommikust alates 55 lahingut Zeljonoje Pole, Vozdviženka, Grodovka, Karlovka, Novogrodovka, Marinovka, Miroljubovka, Mihhailovka ja Selidovo asulate piirkonnas. Ukraina üksused tõrjusid 52 rünnakut, kolm oli hommikul veel pooleli.

Kurahhovski suunas ründas vaenlane 23 korda Ukrainskaja, Galitsinovka, Krasnogorovka, Georgijevka ja Konstantinovka lähedal. Kakskümmend kaks kokkupõrget oli lõppenud, üks veel pooleli.

Vremovski suunas tegi vaenlane kaheksa ebaõnnestunud katset Ugledari ja Vodjanoi juures Ukraina üksused kaitseliinidelt välja tõrjuda.

Orehhovski suunas Robotino pealetungil ei saatnud Vene üksusi samuti edu.

Dnepri suunal kahel korral Ukraina kaitseväe positsioone rünnanud vaenlane löödi tagasi.

Ukraina sõjaväelane: venelastel jätkub ressursse kuni kaheks kuuks

Vene relvajõud paiskasid Pokrovski hõivamisele kõik olemasolevad ressursid, kuid nende võimalused ei ole piiritud ja kui Ukraina vägi veel paar nädalat vastu peab, on neil võimalus vaenlane peatada, ütles sõjandusekspert, Ukraina relvajõudude peastaabi endine kõneisik Vladõslav Seleznjov Ukraina ringhäälingule.

"Tänavu 7. augustil ütles meie sõjaväeluure juht kindral [Kõrõlo] Budanov, et vaenlasel on ressurssi ründetegevuste läbiviimiseks poolteiseks kuni kaheks kuuks. See tähendab, et kuskil septembri keskpaigaks või lõpuks peaks see ressurss lõppema. Kui Ukraina vägi suudab pidada vastu vähemalt kolm nädalat, on suur tõenäosus, et vaenlane ei saavuta oma plaanidega midagi asjalikku," vahendas portaal Unian reedel Seleznjovi sõnu.

Lisaks on venelased sunnitud viima osa oma ressurssidest Kurski suunale üle, lisas ta.

"Selleks, et vaenlane suudaks hävitada Ukraina sillapea Kurski oblastis, vajab ta vähemalt 50 000 meest. Kust neid ressursse võtta, kui absoluutne enamus neist on juba paigutatud rinde muudesse lõikudesse?" märkis Seleznjov.

Pokrovski kaitsekindlustuste valmimise kohta märkis ekspert, et kuigi ametlikult öeldakse, et kõik vajalik on tehtud, on see "mitmetähenduslik küsimus".

"Ei piisa ainult kindlustuse rajamisest. Need on vaja ka mehitada väljaõpetatud ja varustatud isikkoosseisuga, mis hoiaks kaitseliine ja -positsioone," märkis ta.

Seleznjov meenutas ka, et venelastel on arvuline eelis ja õhuülekaal, mis aitab neil edasi liikuda. Seetõttu ütles ta kokkuvõtteks, et venelased liiguvad edasi ja "praegu ei ole meil võimalik seda edasitungi peatada, eriti Pokrovski suunal."

Borrell: EL on täitnud 2/3 plaanist tarnida Kiievile miljon mürsku

Euroopa Liit on juba 65 protsendi ulatuses täitnud oma algse eesmärgi tarnida Ukrainale miljon suurtükimürsku, ütles Euroopa Liidu välispoliitikajuht Josep Borrell.

"Me jätkame laskemoona tarnimist. Praegu oleme täitnud 65 protsenti meie algsest eesmärgist - tarnida miljon mürsku. Suvel oli näha kiirenemist. Tööstus töötab täisvõimsusel. Me saavutasime 65 protsenti, kuid see ei ole veel kõik –kasv on olemas," ütles Borrell pressikonverentsil reedel, pärast Euroopa Liidu kaitseministrite mitteametlikku kohtumist Brüsselis.

Euroopa Liidu välis- ja kaitseministrid kiitsid 2023. aasta märtsis heaks Eesti algatuse tarnida Ukrainale 12 kuu jooksul vähemalt miljon 155-millimeetrise kaliibriga mürsku.

Ta märkis, et paljud EL-i liikmesriigid rõhutavad sõjaliste tarnete kiirendamise tähtsust.

"Ma olen nendega täiesti nõus," ütles Borrell.

Ta märkis, et Euroopa Liidu sõjaline abi Ukrainale ulatub juba 43,5 miljardi euroni.