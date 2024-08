Haapsalu raudteejaamas peeti taas gurmeeturgu

Haapsalu raudteejaam täitus ligi 60 toidutootja ja sadade külastajatega. Tänavu oli Haapsalu gurmeeturg tavapärasest pidulikum, sest see juhatas sisse ligi 50 sündmusest koosneva Eesti toidu kuu programmi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eesti toidu kuu avati karaski lõikamisega. Raudteeperroonil asunud lettidelt võis leida Eesti väiketootjate joogi- ja söögipoolist. Näiteks Hiiu Gourmet müüs maitseaineid, teed ja teisi Hiiumaal toodetud segusid.

"Oma nägu tuleb leida. Väiksena ei saa lüüa massiga, vaid idee ja kvaliteediga, Sa pead ikkagi leidma oma näo," ütles Hiiu Gourmet omanik Ly Johansen.

Jahuhunt tegeleb söödavast lõikheinast näiteks jahu ja müsli valmistamisega. Jahuhundi juht Tauno Kütt rääkis, et väiketootjal on keeruline uue kaubamärgiga tuntust koguda.

"Meie tootega on kõige suurem mure see, et kuna ta on nii vähe tuntud Eesti turul, siis seda turustada, kuskile turule saada, inimestele tutvustada, see nõuab väga palju ressurssi," ütles Kütt.

Haapsalu gurmeeturul sai osa tasuta degustatsioonimenüüst, mille pani kokku restorani Von Gernet peakokk Tanel Kulbok koos Haapsalu kutsehariduskeskuse kokaõpilastega. Muu hulgas pakuti näiteks õrnsoolasiiga astelpajukreemi ja teiste lisanditega.

"Oleme toonud siia sisse merd, meie merelähedus, oleme toonud natukene metsast erinevaid ande, aedadest erinevaid ande ja oleme need pannud sellisesse huvitavamasse võtmesse, mida inimesed saaksid ka kodus järele proovida," lausus Kulbok.

Haapsalu gurmeeturgu korraldavad mittetulundusühingud Kodukant Läänemaa ja Läänemaa rannakalanduse selts.