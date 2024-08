September algab tuulise ilmaga

Pühapäeval on Eestis oodata tuulist ilma ja mõnel pool sajab ka vihma.

Öösel sajab kohati hoovihma ja on ka äikeseoht. Mandril võib mõnes kohas tekkida udu. Puhub edela- ja läänetuul 3 kuni 9, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, looderannikul loodetuul 8 kuni 14, iiliti 20 meetrit sekundis. Sooja on 8 kuni 13, rannikul kuni 16 kraadi.

Hommik on Põhja-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ning kohatiste hoogsadudega, lõuna pool on ilm selgem ja sajuta. Puhub mõõdukas edela- ja läänetuul, saartel ka loodetuul, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhusoe jääb vahemikku 12 kuni 17 kraadi.

Päev tuleb muutliku pilvisusega ning mõnel pool sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 4 kuni 9, puhanguti 13 meetrit sekundis, põhjarannikul ka loodetuul 6 kuni 12, iiliti 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 16 kuni 20 kraadi.

Õhtune taevas on muutliku pilvisusega, Kesk-Eestis on pilvi vähem ja looderannikul sajab kohati hoovihma. Puhub lõunakaare, saartel läänekaare tuul, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on kuni 17 kraadi.