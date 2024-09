Regionaalhaigla EMO uue juhina alustas tööd Marit Märk

Marit Märk töötas varem regionaalhaigla sisehaiguste ülemarst-polikliiniku juhataja ja Raplamaa haigla ravijuhina. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ja asus regionaalhaiglasse tööle 2008. aastal. 2013–2015 töötas dr Märk USA-s Kansase Ülikoolihaiglas.

Erakorralise meditsiini (EMO) keskuse pikaaegne juht dr Vassili Novak jätkab tööd regionaalhaiglas.

Regionaalhaigla juhatuse esimehe Agris Peedu sõnul on ootustes uuele juhile fookuses tugev professionaalne meeskond, Eesti suurima EMO raviteekondade sujuvaks muutmisel ja kriisivõimekuse suurendamine.

"EMO ravi-ja töökeskkond vajab ka uut ajakohast ruumiplaani arvestades regionaalhaigla taristu võimalusi. Soovin uuele juhile jõudu ja jaksu EMO uutmisel," ütles Peedu.

Märk ise ütles, et juhina peab ta vajalikuks tagada keskuse piisav mehitatus, ladus töökorraldus ja kaasaegne töökeskkond.

"Pean oluliseks, et erakorralise meditsiini keskuses töötaksid kõrgelt kvalifitseeritud ja motiveeritud erialaspetsialistid ühtse meeskonnana," sõnas dr Märk.

PERH-i erakorralise meditsiini osakond on viimasel ajal mitmel korral pälvinud avalikkuse tähelepanu seoses kiirabi järjekordade tekkimisega, mille tõttu algatas terviseamet ka riikliku järelevalvemenetluse.

Tallinna kiirabi töö oli tugevalt häiritud 13. augustil, kuna PERH-i võime patsiente vastu võtta vähenes. 30 protsenti pealinna kiirabiressursist seisis siis PERH-i vähenenud vastuvõtuvõime tõttu viis tundi paigal.

29. augustil tekkis PERH-i erakorralise meditsiini osakonnas taas kiirabiautodest järjekord, siis pidid kiirabibrigaadid ootama kaks tundi.

Seadusest tulenevalt on erakorralise ja eluohtliku seisundi korral haigla kohustatud abivajaja viivitamata haiglasse vastu võtma ning ooteaeg ei tohi olla pikem kui 15 minutit. See kehtib olukordades, kus abivajaja seisund on erakorraline ja võib olla eluohtlik või kui abivajaja seisund on juba eluohtlik. Ooteaeg mitte-erakorralise seisundi korral on 30 minutit.