Macron on kasvava surve all, et nimetada peaminister

Macron peab esmaspäeva hommikul Elysee palees läbirääkimisi endiste presidentide Nicolas Sarkozy ja Francois Hollande'i, konservatiivse partei Les Republicains juhtfiguuri Xavier Bertrandi ning endise sotsialistist peaministri Bernard Cazeneuve'iga, keda peetakse favoriidiks Prantsuse valitsuse juhtimisele.

Pärast seda kui president Macroni leer jäi erakorralistel valimistel teiseks, on ta olnud kasvava surve all, et nimetada uus peaminister.

Bernard Cazeneuve'i meeskond andis Politicole mõista, et Cazeneuve ei ole otseselt peaministri kohast huvitatud, kuid on valmis seda ülesannet kohusetundest täitma, kui seda temalt palutakse.

Prantsuse reeglite kohaselt on valitsusel aega kuni 1. oktoobrini, et esitada parlamendile 2025. aasta eelarve eelnõu, seega hakkab aeg otsa saama.

Vasakpoolne Uus Rahvarinne (NFP) võitis selle suve erakorralised parlamendivalimised, kuid ei saavutanud absoluutset enamust. Macron on keeldunud paigaldamast liidu kandidaati, 37-aastast riigiametnikku Lucie Castetsi, peaministri kohale.

"Olukord nõuab üsna kiiret lahendust," ütles Francois Bayrou, Macroni toetatud tsentristliku Modem-partei juht, pühapäeval Prantsuse televisioonile.

Bayrou toetas Cazeneuve'i, kogenud poliitikut, kes oli Hollande'i peaminister ja esindab Prantsuse vasakpoolsete tsentristlikumat osa. Cazeneuve lahkus sotsialistlikust parteist 2022. aastal protestiks koostöö vastu Jean-Luc Melenchoni LFI parteiga.

Viimastel päevadel on Elysee palee püüdnud Cazeneuve'i veenda asendama Gabriel Attali, väites, et ta on üks väheseid poliitilisi figuure, kes suudaks üle elada usaldushääletuse Rahvusassamblees.

Pole kindel, kas Cazeneuve' nimetatakse ametisse pärast esmaspäevaseid kõrgetasemelisi kõnelusi, mis toimuvad pärast Macroni ja erinevate poliitiliste parteide vahel viimastel nädalatel toimunud viljatuid arutelusid.

Paralleelselt on toimumas eeldatavasti tulised eelarvearutelud NFP ja parempoolsete parteide vahel. NFP soovib tõsta makse ülirikastele, et rahastada rohkem avalikke teenuseid, samas kui parempoolsed parteid soovivad vähendada avaliku sektori kulutusi. Prantsusmaa on üks seitsmest EL-i riigist, mis on paigutatud liigse defitsiidi menetluse alla.

"On aeg, et meil oleks valitsus ametisse nimetatud. Me ei tohi kaasa aidata institutsionaalsele ebastabiilsusele," ütles Yael Braun Pivet, Rahvusassamblee Macroni toetatud president, pühapäeval Prantsuse meediale.

Cazeneuve'i ametisse nimetamine ei lahendaks kõiki Macroni probleeme. Teated tema võimalikust ametisse nimetamisest on jaganud Cazeneuve'i endise partei juhtkonna kahte leeri, kus mõned kutsuvad sotsialiste üles tegema koostööd Cazeneuve'iga, samas kui teised väidavad, et ainult NFP valitsus oleks erakorraliste valimiste tulemust arvestades legitiimne.

Samal ajal esitas Jean-Luc Melenchoni LFI partei laupäeval seadusandliku ettepaneku Macroni ametist tagandamiseks tema keeldumise tõttu nimetada Castets peaministriks, kuid on ebatõenäoline, et see kogub parlamendis piisavalt hääli.