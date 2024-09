Taiwan plaanib aidata Tšehhil rajada pooljuhtide klastri

Wu, kes juhtis delegatsiooni iga-aastasel GLOBSEC-i foorumil Prahas, ütles pressikonverentsil, et Taiwan loodab tihedat koostööd Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) ja Tšehhi vastavate ettevõtete vahel. Sellise koostöö tulemusel võiks Tšehhi muutuda järgmise kolme kuni viie aasta jooksul üheks oluliseks pooljuhtide klastriks Euroopas.

Wu sõnul vajab TSMC Euroopas laiaulatuslikku tarneahelat, kuna rajab Saksamaal Dresdenis ränikettatehase. Ta märkis, et Tšehhi pöörab suurt tähelepanu pooljuhtide tööstusele, mistõttu Taiwan loodab selle riigiga koostööd teha pooljuhtide klastri rajamisel.

Wu rõhutas, et usaldusväärne taristu, sealhulgas stabiilne elektri- ja veega varustatus ning suur hulk kvalifitseeritud insenere, on hädavajalikud tingimused, mida Taiwani ettevõtted kaaluvad oma välisinvesteeringute puhul. Ta lisas, et Taiwan ja Tšehhi teevad tihedat koostööd, et tagada nende tingimuste täitmine.

TSMC alustas 20. augustil 12-tollise räniketta tehase rajamist Dresdenis läbi ühisettevõtte European Semiconductor Manufacturing Co. (ESMC), kuhu kuuluvad Robert Bosch GmbH, Infineon Technologies AG ja NXP Semiconductors N.V. Kokku on investeeringu väärtus hinnanguliselt üle 10 miljardi euro, millest TSMC osalus on 70 protsenti ja iga kolme partneri osalus 10 protsenti. EL-i komisjon kiitis projekti heaks ja eraldas ELi kiipide seaduse alusel 5 miljardit eurot toetusi.

Taipei rahvusliku arengu nõukogu (NDC) teatas laupäeval, et Tšehhi parlamendi alamkoja spiiker Marketa Pekarova Adamova kinnitas, et nende riik on valmis pakkuma maksusoodustusi, et toetada Taiwani investeeringuid Tšehhi pooljuhtide tööstusesse, kuna Taiwan on Tšehhi üks tähtsamaid demokraatlikke liitlasi Aasias.

Juunis külastas teine Taiwani delegatsioon Prahat, et tutvuda riigi investeerimiskeskkonnaga ja vahetada vaateid Tšehhi esindajatega võimalike investeeringute teemal.

NDC teatas, et mõned juunis osalenud delegaadid on väljendanud huvi suunata ressursse Tšehhi.

Lisaks pooljuhtide tööstuse koostööle plaanivad mõlemad riigid teha koostööd ka muude kõrgtehnoloogiate, näiteks tehisintellekti arendamisel, mis on hetkel kiiresti kasvav valdkond.