Tallinna lennujaamas oli keskpäeval pikk turvajärjekord

"Kilekotti julgestuskontrollis jätkuvalt nõutud ei ole, kuid oleme piirangutes läinud tagasi sellele, et kaasa saab võtta kuni 100-milliliitrise vedeliku anuma. Esimese päeva näitel saame öelda, et meil on tekkinud natukene pikemad järjekorrad," sõnas Tallinna lennujaama julgestusosakonna juht Tarvi Pihlakas.

Pihlakas ütles, et lennujaam asub nüüd uurima ja analüüsima, kas ja kuidas reisija on selle muudatuse vastu võtnud ja kas neil on vaja veel mingisuguseid muudatusi töökorralduses teha.

Märtsis teatas Tallinna lennujaam, et käsipagasis võib kaasa võtta vedelikke kuni kaheliitrilistes anumates. See tähendas, et käsipagasisse sai paigutada kõik suuremad šampoonid, päiksekreemid ja hambapastatuubid, aga ka karastusjoogid ja vedelal kujul toiduained.

Turvakorraldusliku muudatuse tingis Pihlaka sõnul Euroopa Komisjoni määrus,

millest tulenevalt 1. septembrist nende läbivalgustamise masinatel, mis täna Tallinna lennujaamas on kasutusel, tohib kontrollida ainult kuni 100-milliliitrises

mahutis olevaid vedelikke.

"Suuremaid mahuteid nende seadmetega kontrollida ei saa. See piirang on seotud sellega, et Euroopa Komisjon soovib veel kord kontrollida üle, kas need seadmed vastavad ootustele või mitte. Euroopa Komisjon on öelnud, et need piirangud on ajutised ja komisjon ise koos tootjatega töötavad selle kallal, et need piirangud oleksid võimalikult lühiajalised," rääkis Pihlakas.

Pihlakas rõhutas ka, et lennujaamades on alati võimalus, et tekivad järjekorrad ja soovitas, et reisijad peaksid terminali saabuma vähemalt kaks tundi enne lennu algust.