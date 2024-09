Pangad prognoosivad naftahindade langust

Goldman Sachs on vähendanud oma prognoositavat Brent toornafta hinnavahemikku 5 dollari võrra, hinnates selleks 70–85 dollarit barreli kohta. Panga analüütikud märkisid, et kuigi suvine nõudlusperiood peaks teoreetiliselt viima varude vähenemiseni, on kaubanduslikud varud püsinud stabiilsena, viidates sellele, et suurem USA pakkumine on kompenseerinud osa hooajalisest nõudlusest.

USA tootjate efektiivsuse kasv on suurendanud kildanafta pakkumist 200 000 barreli võrra päevas, ületades investeerimispanga ootusi. Goldman Sachs ennustab, et Brent toornafta keskmine hind jääb järgmine aasta alla 80 dollari barreli kohta, kusjuures praegune prognoos on 77 dollarit barreli kohta.

OPEC võib otsustada turul pakkumist suurendada, et strateegiliselt pidurdada mitte-OPEC-i pakkumiste kasvu, mis võib lühiajaliselt viia hinnad prognoositust madalamale, eriti kui OPEC peaks jõulisemalt püüdma USA kildanafta kasvu piirata või kui majanduslangus vähendaks naftanõudlust.

Morgan Stanley on samuti hiljuti langetanud oma naftahinna prognoose, viidates oodatavale pakkumise suurenemisele nii OPEC-i kui ka mitte-OPEC-i tootjatelt keset märke nõrgenevast globaalsest nõudlusest. Pank prognoosib nüüd, et kuigi naftaturg jääb kolmandas kvartalis kitsaks, stabiliseerub see neljandas kvartalis ja võib 2025. aastaks liikuda ülejääki.

Morgan Stanley on oma neljanda kvartali hinnaprognoosi langetanud 85 dollarilt 80 dollarile barreli kohta ja ootab nüüd, et hinnad langevad järk-järgult 75 dollarini barreli kohta 2025. aasta lõpuks, mis on veidi madalam kui nende eelmine hinnang 76 dollarit.