Kaitseministeerium pikendas Hellar Lille ametiaega sõjamuuseumi juhina

Kaitseminister Hanno Pevkuri ettepanekul jätkab Eesti sõjamuuseumi – kindral Laidoneri muuseumi juhina Hellar Lill, kes on muuseumit juhtinud juba 2014. aastast saadik.

"Hellar Lill on kümne aasta jooksul Eesti sõjamuuseumit juhtides arendanud muuseumi vägagi kaasaegseks, mis kõnetab erinevaid sihtrühmasid sõjaajaloohuvilistest noorteni ja mul on hea meel, et ta jätkab seda vastutusrikast tööd," sõnas kaitseminister Hanno Pevkur pressiteate vahendusel.

Lill ütles oma kommentaaris, et muuseum soovib üha enamatele külastajatele pakkuda harivat ja kõrgetasemelist muuseumikogemust ning sisukalt toetada riigikaitseõpetust.

"Sõjaajaloo uurimiskeskusena arendame koostööd Kaitseväe Akadeemia ja Balti Kaitsekolledžiga. Lähemal ajal valmib inglisekeelne Vabadussõja ajalugu ja relvastatud vastupanuvõitluse ajalugu. Muuseum ühendab kaasajal neid funktsioone, mis olid endistel aegadel kirikul ja kõrtsil – pakkuda vaimutoitu, aga ka meelelahutust," sõnas muuseumi direktor.

Lill on olnud Eesti sõjamuuseumi direktor alates 2014. aastast. Tema uus ametiaeg algab 1. novembrist 2024 ja kestab viis aastat.

1919. aastal asutatud Eesti sõjamuuseum taastati 2001. aastal Eesti sõjamuuseumi – kindral Laidoneri muuseumi nime all. Kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsev sõjamuuseum on riigimuuseum, kultuuri ja sõjaajaloo uurimiskeskus, mis kogub, säilitab, uurib, vahendab ning eksponeerib Eesti sõjaajaloo ja kindral Johan Laidoneri tegevuse ning kaasaegse Eesti riigikaitsega seotud materjale teaduslikel ja hariduslikel eesmärkidel.