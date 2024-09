Galerii: Kaitseväe ja Kaitseliidu snaiprid said uued püssid

Kaitseväe ja Kaitseliidu snaiprid said uued püssid, mis Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) soetas Soome ettevõttelt SAKO. Sama firma relvi on Eesti snaiprid ka varem kasutanud.

"SAKO TRG M10 on maailmas tuntud ja levinud snaipripüss, olles kasutuses muuhulgas ka meie lähiriikides. Näiteks on Rootsi lisaks SAKO teistele relvadele soetanud ka meile sarnase konfiguratsiooni. On rõõm tõdeda, et põhjanaabrite aktiivses tootmises olev küps süsteem on jõudnud Eestisse, nii uuendades meie tipp-laskmisvõimet," ütles hanke korraldamise eest vastutav RKIK relvastuse kategooriajuht Ramil Lipp pressiteate vahendusel.

Eelmisel nädalal viisid kaitseväe ja Kaitseliidu snaiprid Sirgala harjutusväljal läbi laskmised üksustesse jõudnud uute snaipripüssidega, et rihtida paika uute relvade sihikud.

Snaipripüssi mudel TRG M10 on lisaks optilisele ja termosihikule varustatud ka helisummutiga. Võrreldes eelmiste mudelitega on tõstetud relva kasutamise efektiivsust erinevates ilmastikuoludes ning valgustingimustes. Lisaks on uus relv modulaarse ülesehitusega, andes kasutajale suurema paindlikkuse relvakomplekti koostamisel.

"Uus relv vahetab välja kaitseväe snaiprite poolt varem kasutatud süsteemid, tõstes nende tuletegevuse täpsust, kiirust ja mõju," ütles kaitseväe pearelvur kapten Ahti Habanen lisades, et antud relvatüübil saab laskja sõltuvalt tingimustest valida kahe vintraua vahel, näiteks lühema rauaga katab relv ära ca kilomeetri pikkuse distantsi, aga pikema rauaga saab tabada juba pooleteist kilomeetri kaugusel asuvaid sihtmärke.

Samuti parandab uus snaipripüss Kaitseliidu tipp-laskmisvõimet. "8,6-millimeetrise kaliibriga püss annab maakaitse võitlejatele pikema laskeulatuse ja parema täpsuse kui on meie vastasel 7,62-millimeetriste SVD-ga. Veel üks taktikaline eelis, mis aitab omasid hoida ja vaenlast tõrjuda," ütles Kaitseliidu peastaabi ülem kolonel Eero Rebo.

Hanke võitnud relvatootja relvad on varasemalt kasutuses olnud snaiprirelvade edasiarendus, olles vanema relvaga võrreldes ergonoomilisem, laskeomadustelt stabiilsem ning täpsem. Varasemalt on kaitseväes kasutuses olnud sama relvatootjatootja 8,6-millimeetrised snaipripüssid TRG 42. "Täname RKIK-i meile osutatud usalduse ja väga väärtusliku koostöö eest. Sako jaoks on oluline, et meie tooteid hinnatakse professionaalide seas üle kogu maailma ning Eestiga sõlmitud raamleping püsside hankimiseks tõestab seda taas," ütles Sako Ltd. peadirektor Juha Alhonoja.

Snapiripüssi SAKO TRG M10 hind jääb veebipoodides 10 000 ja 11 000 euro vahele.