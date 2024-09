Riigil puudub teadmine, mil Tallinna ja Tartu vahel 2+2 teed edasi ehitatakse

Kuu aega taristuministri ametis olnud Vladimir Svet ütles, et ta on ennast riigimaanteede olukorraga kurssi viinud ja teab, et valdkonna alarahastus on suur. Tänavu on teehoiuks rekordvähe raha, umbes 150 miljonit eurot, ja järgmisel aastal 170 miljonit eurot.

"Võib vaielda selle üle, kas on vaja just sellist summa, mida on küsinud või millele pöörab tähelepanu taristuehitajate liit. Riigi transpordi amet ütleb, et meil on aastas vaja umbes 350 miljonit. Fakt on aga see, et tänasest rahast meile ei piisa ja sellega tuleb tegelda. Me teame, et me tegeleme praegu püsikulude kärpimisega ja esialgu valitsus püüab investeeringuid mitte puutuda," lausus Svet.

Tänavu on põhirõhk Tallinna-Pärnu maanteel, kus käib ehitus kahel lõigul. Järgmise projektina on sellel teel Päärdu-Konuvere lõigu ehituseks olemas 40 miljonit eurot Euroopa raha.

"Eelarve läbirääkimiste käigus me hakkame otsima veel 40 miljonit," ütles Svet.

Riigil on kohustus kaks Euroopa põhivõrgu ühendust ehk Tallinna-Pärnu ja Tallinna-Tartu maantee 2030. aastaks neljarajaliseks ehitada. Järgmine aasta seisabki riik küsimuse ees, kas ja millal on võimalik Tartu suunal ehitama hakata, ütles Svet.

Transpordiameti juht Priit Sauk ütles, et 2027. aasta lõpuni seal midagi ei ehitata.

"Siin oleks kristallkuuli vaja ja sellega jään hetkel hätta. Me valmistame küll ette Tartu maantee 2+2 väljarajamiseks projekte, projekteerime, aga hoomatavas kauguses ühtegi rahastamisotsust mina ei tea, et sinna saaks ehitusega peale minna," lausus Sauk.

Pool Tallinna ja Tartu vahelisest maanteest on neljarajaline, ligi kolmandik ehk 68 kilomeetrit aga endiselt kaherajaline. Ehituse rahavajadus selleks on võimalik välja arvutada.

"Keskmine 2+2 teelõigu kilomeetri hind on kuskil neli-viis miljonit. Kui me täna ütleme, et meie põhimaanteedest umbes 300 kilomeetrit on välja ehitamata, siis pean seda umbes nelja või viiega korrutama. Siis on ainult põhimaanteede vajadus defineeritud," ütles Sauk.

Seega maksaks Tallinna-Tartu kaherajalise teelõigu laiemaks ehitamine 272–340 miljonit eurot.