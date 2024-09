ERR Ukrainas: Harkivis avati esimene maa-alune kool

Kooliaasta algas ka Ukraina kooliõpilastel. Alates täiemahulise sõja algusest on nad üldiselt pidanud õppima distantsilt, sest koolihooned on sageli Venemaa rakettide sihtmärgiks. Rindelähedases Harkivis ühendati kool pommivarjendiga ja avati esimene maa-alune kool.

Harkivis on esimene maa-alune kool Ukrainas ja ilmselt kogu maailmas. See on uus kogemus nii õpilaste kui ka õpetajate jaoks.

Juba kolmandat õppeaastat on Ukraina lapsed sunnitud alustama sõjatingimustes. Õpetajad ja õpilased on distantsõppest väsinud, see maa-alune kool annab neile võimaluse õppida peaaegu nagu varem.

"Meid ei hirmutanud plahvatused, mida praegu Harkivis kuulda on. Me võtame kooliaasta vastu lahke meele ja hea tujuga. Ja näete, kui rõõmsad on kõik täna, kohtudes meie sõbraliku perega selles haridusasutuses," ütles 88. kooli direktor Valentina Paslõi.

"Lapsed tahtsid väga siia kooli tulla. Paljud tulid teistest koolidest, sest vanemad ja lapsed tundsid puudust otsesest suhtlusest ja nad tahavad õppida nii, et oleksid õpetajad, materjalid ja tahvel. Et me töötaksime nii nagu alati," lausus ukraina keele õpetaja Elina Tkatšuk.

Kümnenda klassi õpilased Maria ja Marina on sõbrad juba esimesest klassist alates. Viimased kaks aastat õppisid nad distantsilt ja nägid oma õpetajaid vaid arvutiekraanil.

"See on hea, ma tunnen end siin turvaliselt. Ma olen rõõmus, et ma näen lõpuks õpetajaid. Ma arvan, et kui sa õpid kontaktõppes, siis saad sa rohkem teadmisi, sest sa näed inimest," lausus Marina.

"Vaadates, kuidas siin kõik välja näeb ja kuidas kõik on ehitatud, siis see ei ole üldse halb. Ei näe keldri moodi välja. Keldrid on niisked, aga siin on ilus, disain on uus. Ma arvan, et siin hakkab olema väga meeldiv õppida," ütles Maria.

Maa-alune kool on mõeldud 1100 õpilasele. Esimesse klassi läks üle saja lapse. Kas nad peavad kogu oma koolielu veetma maa all?

"Ma loodan, et see kõik lõppeb varsti ja nad lähevad kas sellesse kooli, sest see meeldib meile väga, või siis hakkavad pärast õppima juba üleval," ütles lapsevanem Snežana.

Esialgu on linnavõimudel aga plaanis ehitada uusi maa-aluseid koole.

"Siin on loodud meie lastele turvalised tingimused. See on Harkivi tööstusrajoon ja kahjuks pidime pidevate rünnakute tõttu ehitama selle kooli," ütles Harkivi linnapea Igor Terehhov.

Selles, et koolihooned on regulaarselt Venemaa rünnakute sihtmärgiks, võisime me veenduda linna naaberrajoonis. Seal asuvat kooli rünnati mõni päev tagasi. Õnneks ei saanud keegi kannatada, aga tavaklassidesse naasmisest võivad Harkivi koolilapsed esialgu vaid unistada.