Vaal kandis rakmeid ja arvati, et need on disainitud väikese kaamera kandmiseks. Silt rakmetel viitas Peterburile.

Hvaldimiri nime kandnud looma hukkumisest teatasid kalurist isa ja poeg, kes ta Lõuna-Norras Risavika lahes kalastades leidsid.

Nimi Hvaldimir on kombinatsioon Vladimir Putinist ja norrakeelsest sõnast "vaal".

Esmakordselt märgati looma 2019. aastal umbes 300 kilomeetri kaugusel Venemaa merepiirist. Vaalale meeldis inimestega suhelda ja ta reageeris käemärkidele. Moskva pole Hvaldimiri juhtumit kunagi kommenteerinud.