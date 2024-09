Järgmised päevad toovad õhusooja üle 20 kraadi

Teisipäevaks õhurõhk tasapisi tõuseb ja mõjusamaks saab idapoolne kõrgrõhuala, mis ei suuda veel ilma täiesti kuivana hoida. Kohatisi vihmahooge on Ida- ja ka Kesk-Eestis, väiksem on sajuvõimalus lääne pool. Tuul on tasane. Öine temperatuur on 10 kraadist kõrgem, päevasoe kerkib üle 20, idaservas veidi üle 25 kraadi.

Ööl vastu teisipäeva tekib laialdaselt udu. Mandril sajab mõnes kohas ka hoovihma, Ida-Eestis on äikeseoht. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 9 kuni 14, rannikul kuni 16 kraadi.

Hommik on Lääne-Eestis sajuta, ida pool on paksemaid pilvi ja siin-seal sajab hoovihma, on ka udulaamu. Tuul on ikka nõrk. Õhutemperatuur on 11 kuni 14, rannikul kuni 16 kraadi.

Päeval on nii selgemat taevast kui ka pilvi, millest mõnes kohas ka hoog vihma tuleb. Pärastlõunal on Ida-Eestis taas äikeseoht. Tuul on sisemaal nõrk, saartel puhub mõõdukas põhjakaare tuul. Õhutemperatuur on 19 kuni 24, Ida-Eestis kuni 26 kraadi.

Järgmised päevad vihma ei too, on pigem päikeselised ja soojad. Öine miinimum alla 10 piiri ei lange, päevasoe kerkib 24 kuni 25, kolmapäeval kuni 28 kraadini.