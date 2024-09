Sisekaitseakadeemia alustas Narvas piirivalvurite koolitamist

Sisekaitseakadeemia Narva õppehoones alustas esimest korda õpinguid politsei- ja piirivalvekolledži õpperühm. Seni on neli aastat tagasi piirilinnas avatud õppe- ja elamuhoones korraldatud üksikuid kursusi.

Euroopa Liidu välispiiri valvamise võimekuse tõstmiseks kokku pandud 24 õpilasega pilootrühm avati euroraha toel.

"Eesmärk oleks see, et pikemas vaates oleksime tasemeõpperühmadega Narvas kogu aeg kohal. Hetkel on tegu pilootõpperühmaga ja praegu on plaan, et poolteist aastat õppimist ära teha ja vaadata siis edasi," rääkis Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži direktor Kristian Jaani.

Praegu pole veel otsustatud, kas tulevikus avatakse Narvas uusi õpperühmasid.

"Me peame arvestama sellega, et enamik õppejõududest, 95 protsenti on politsei- ja piirivalve ida prefektuurist ja nad teevad seda oma põhitöö kõrval. Ehk panna mitu õpperühma paralleelselt läheb tõenäoliselt liiga väljakutsuvaks, aga tuleviku vaates panna nii, et üks õpperühm lõpetab ära ja uus alustab, et ei oleks topelt õpperühmasid siin - see on täiesti arutelu väärt," selgitas Jaani.