USA konfiskeeris Venezuela presidendi lennuki

USA ametnikud lendasid lennukiga esmaspäeval Floridasse Dominikaani Vabariigist, kus see on viimastel kuudel paiknenud. Ametnike sõnul oli lennuki ostmisel rikutud USA sanktsioone.

See toimus samal ajal, kui Venezuela peaprokurör taotles esmaspäeval vahistamismäärust opositsiooniliider Edmundo Gonzalezile, süüdistades teda vägivallale õhutamises ja muudes kuritegudes.

USA justiitsministeerium teatas, et lennuk oli ebaseaduslikult ostetud USA-s variettevõtte kaudu ja smuugeldatud Venezuelasse.

"See saadab selge sõnumi riigi ladvikule, välisriigi riigipea lennuki konfiskeerimine kriminaalasjades on ennekuulmatu," ütles üks ametnikest CNN-ile. "Me saadame selge sõnumi, et keegi pole seadusest kõrgemal ja keegi pole USA sanktsioonide haardeulatusest väljaspool."

Venezuela valitsus teatas, et USA tegevust ei saa kirjeldada millegi muuna kui piraatlusena.

USA president Joe Biden nõustus leevendama sanktsioone Venezuela vastu vastutasuks Maduro lubaduse eest korraldada sel aastal vabad ja ausad valimised, kuid tema lootused purunesid pärast väidetavalt võltsitud tulemuste teatamist, mille järel Venezuela liider kuulutas end veel kuueks aastaks ametisse.

USA on seadnud kahtluse alla tulemuste kehtivuse, nõudes, et Maduro valitsus avaldaks koheselt konkreetsed tulemused ja tunnustaks tema valimisvastast Gonzalezt võitjana.

Maduro lennuki konfiskeerimine on viimane samm USA justiitsministeeriumi aastatepikkuses vägikaika veos Venezuela liidriga. Teda süüdistati 2020. aasta märtsis narkoterrorismis, narkokaubanduses ja korruptsioonis. USA välisministeerium on pakkunud 15 miljoni dollari suurust preemiat teabe eest, mis viib tema vahistamiseni.

USA õiguskaitseorgan Homeland Security Investigations on varem konfiskeerinud kümneid sõidukeid, mida oli plaanis USA-st Lõuna-Ameerikasse saata.

Maduro lennuk, Dassault Falcon 900, on Venezuela ekvivalent USA Air Force One lennukile ja seda kasutati tema ja teiste kõrgete valitsusametnike transportimiseks. Madurot on pildistatud selle lennukiga ametlikel visiitidel üle maailma.