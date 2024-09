Prokuratuur esitas Suure-Lähtrust leitud imiku emale süüdistuse tapmises

Lääne ringkonnaprokuratuuri vanemprokuröri Eliisa Sommeri sõnul viitavad kriminaalmenetluses kogutud andmed, et 31-aastane naine oli teadlik oma rasedusest ning sünnitas iseseisvalt elusa ja ajalise poisslapse.

"Süüdistuse kohaselt põhjustas 31-aastane naine pärast lapse sünnitamist vastsündinule enda tegevusega surma, kui rebis nabanööri platsenta küljest ning sulges lapse õhuruumi. Lisaks tekitas 31-aastane naine süüdistuse järgi lapsele pindmisi nahavigastusi pea piirkonnas, kehal, jalgadel ja kätel," sõnas Lääne vanemprokurör Sommer.

"Prokuratuur süüdistab 31-aastast naist laibarüvetamises, mis süüdistuse järgi seisnes selles, et naine ei matnud vastsündinu surnukeha üldtunnustatud kommete järgi, vaid viis alasti surnukeha põllule, kust selle leidis 5. veebruari ennelõunal sama küla majapidamisest pärit koer," rääkis vanemprokurör.

Ta lisas, et kohtueelse menetluse käigus tuvastatud tõendid viitavad, et naine ei teavitanud kedagi lapse surmast.

Kohtueelse menetluse viis läbi Lääne prefektuur.

Läänemaal Suure-Lähtrul tõi pererahva koer 5. veebruaril taluhoovi vastsündinud lapse surnukeha. Politsei käivitas ulatusliku maastikuotsingu imiku ema leidmiseks. Pärast ema isiku tuvastamist selgus, et naine on sõitnud Marokosse, kus Maroko politsei ta märtsi algul vahistas.

Juulis toodi naine Eestisse ja ta on viibinud siiani vahi all. Kuigi naise kaitsja Robert Sarv taotles kohtult naise vabastamist elektroonilise valve alla ja leidis, et jutt põgenemisohust on liialdatud, siis Pärnu maakohus seda ei lubanud.