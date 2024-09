Usbekistan alustas võitlust pika habeme vastu

Raadio Vaba Euroopa veebileht Rferl kirjutab, et Kesk-Aasias asuvas Usbekistanis on pikk habe väljasuremisohus, kuna võimud keelasid inimestel selle kandmise ja kasvatamise.

Venemaa tsaar Peeter I tahtis lääne moega kaasas käia ning kehtestas karmi habemeseaduse, Kesk-Aasias asuv Usbekistan võtab nüüd omakorda eeskuju Moskva valitseja poliitikast.

Sel suvel Pariisi olümpiamängudel kuldmedali võitnud sportlane rääkis Rferl-ile, et tema ja teised pika habemega sportlased said käsu, et nad peavad oma habemed maha ajama. Käsk tuli vahetult enne seda, kui Usbekistani sportlased kohtusid videosilla vahendusel president Šavkat Mirzijojeviga.

Anonüümsust palunud sportlane ütles, et kõne toimus siis, kui sportlased olid veel Prantsusmaal.

Sportlase jutt on vaid üks näide sellest, kuidas Usbekistani võimud üritavad riigis habemeid keelustada. Usbekistani meedia teatas, et hiljuti mõisteti ühe noormehe üle kohut, keda süüdistati näo varjamises, mis takistas inimese tuvastamist.

Paljudel inimestel aeti politseijaoskonnas võimude korraldusel habe maha. Rferl-i teatel olid enamik nendest meestest tavalised moslemid, aktivistid ja kunstnikud. Habemejahi ohvriks on aga langenud ka turistid.

Üks Saksa turist kirjutas sotsiaalmeedias, et käis Usbekistani pealinnas Taškendis ringi ning seejärel peatasid ta politseinikud, kes käskisid tal habe maha ajada. Turist kurtis, et tal kulus oma pika habeme kasvatamiseks ligi kolm aastat.

"Nad viisid mind politseijaoskonda. Nad ütlesid mulle, et kas ma ajan ise seal habeme ära või nad ajavad selle ise ära," rääkis turist.

Mirzijojev astus ametisse 2016. aastal, oma ametiaja alguses viis ta ellu mõningaid reforme, mis suurendasid inimeste vabadusi. Inimõigusorganisatsioonid muretsevad nüüd, et need reformid pööratakse ümber. Samas võimud on lükanud tagasi väited, et riik alustas võitlust habemete vastu. Riigis pole ka otsest seadust, mis keelaks habeme kandmise.

Siiski ütles kohaliku rahvusringhäälingu ametnik, et habemega inimesed ei tohi televisioonis esineda. Tema sõnul kehtib keeld nii riiklikes kui ka erakanalites, ametnik palus samuti anonüümsust.

Ametnik ütles, et hiljuti ei tohtinud kohalik popmuusik oma habeme tõttu osaleda telekanali Zor lauluvõistlusel. Seejärel ajas muusik habeme maha ning liitus ürituse žüriiga.