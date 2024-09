Venemaa korraldas raketirünnaku Kiievile, Lvivi rünnati droonidega

Pealtnägijad kuulsid Kiievi äärelinnas mitmeid plahvatusi, mis kõlasid nagu õhutõrjesüsteemide töö, kirjutas Reuters.

Varasemalt teatati ka droonirünnakust Kiievile, kus õhutõrjeüksused tõrjusid rünnakuid pealinna äärealadel.

Ukraina õhuväe teatel oli kogu Ukraina õhuhäirete all, vahendas õhuvägi Telegrami sõnumirakenduses.

Purustustest või ohvritest pole seni teateid laekunud.

Poola relvajõud teatasid, et on aktiveerinud enda lennukid, et tagada õhuruumi turvalisus pärast seda, kui Venemaa on kaheksa päeva jooksul kolmandat korda rünnanud Ukrainat.