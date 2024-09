Majanduslanguse hirmud käivitasid USA aktsiaturgudel müügilaine

Andmed viitavad jätkuvale langusele USA töötlevas tööstuses, mis taastas mured majanduse tervise pärast. USA 10-aastase riigivõlakirja tootlus langes 3,843 protsendini, võrreldes reedese 3,91 protsendiga.

Investorid on olnud aktsiate suhtes optimistlikud pärast peaaegu kahe aasta pikkust S&P 500 kahekohalist kasvu, mis on jätnud turu äkilistele tagasikäikudele haavatavaks. Tõusvad turud on toonud rikkust, kuid jätnud aktsiad kalliks.

Isegi pärast teisipäevast langust on S&P 500 aasta algusest endiselt 16 protsenti tõusnud.

Teisipäeval avaldatud andmed näitasid, et USA tehased kogesid eelmisel kuul nõudluse jätkuvat langust. ISM-i ostujuhtide indeks oli augustis oodatust madalam ja jäi jätkuvalt langusesse. S&P Globali PMI jäi samuti langusesse, samas kui ehituskulude andmed näitasid oodatust suuremat langust.

Hetkeseis on kujunenud enne reedel avaldatavat igakuist tööhõivearuannet, mis võib mõjutada Föderaalreservi oodatavate intressimäärade langetamise tempot. Eelmine kuu algas turu langusega pärast raportit, mis näitas palgakasvu aeglustumist, kuid aktsiad taastusid kiiresti.

Oodatakse, et Föderaalreserv alustab sel kuul oma esimest intressimäära langetust. Esimees Jerome Powell on öelnud, et Föderaalreserv kavatseb tegutseda, et vältida USA tööturu edasist nõrgenemist. Mõned investorid on mures, et see tegevus võib tulla liiga hilja, et vältida majanduslangust.

Tehnoloogiaaktsiad langesid teisipäeval enim. Nvidia aktsiad langesid 9,5 protsenti. Ettevõte kaotas umbes 279 miljardit dollarit turuväärtust, mis on USA ettevõtte suurim ühekordne turuväärtuse langus ajaloos. Aasta algusest on Nvidia aktsiad siiski tõusnud 118 protsenti.

Boeingi aktsiad langesid 7,3 protsenti. Boeingi langus vähendas Dow Jonesi tööstuskeskmist 84 punkti võrra.

Tõusid vaid tarbekaupade ja kinnisvara aktsiad, mille poole investorid vaatavadki ennekõike siis, kui nad on majanduse pärast mures.

Kaupade turgudel mõjutasid Hiina nõudluse vähenemise mured naftahindu. Brenti toornafta futuuride hinnad langesid 4,9 protsenti, 73,75 dollarini barreli kohta, mis on selle aasta madalaim väärtus. Vase hinnad langesid samuti, vähendades kaevandus- ja energiatootjate aktsiate väärtust.

Jaapanis tugevnes jeen dollari suhtes.