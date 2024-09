Läti plaanib 100 miljoni euro eest rajada tuhat üürikorterit

Läti riigile kuuluv kinnisvarafirma teatas, et kavatseb koostöös Euroopa investeerimispangaga (EIP) rajada Lätti vähemalt tuhat korterit ning koguinvesteering ulatub 100 miljoni euroni. Plaanitavad üürikorterid on mõeldud noorte ekspertide ja nende perede jaoks.

Läti rahandusminister Arvils Ašeradens ütles, et see on esimene kord, kui Lätis sõlmitakse Euroopa investeerimispangaga sellises mahus leping, mis tagab, et ka rahvusvahelised investorid saavad rahastada taskukohaste üürikorterite ehitamist.

"Koostöö kõrgelt kvalifitseeritud ja kogenud EIP ekspertidega annab avalikule haldusele uusi oskusi sarnaste projektide edukaks elluviimiseks tulevikus," rääkis Ašeradens.

Programmiga tahetakse tagada, et riik saaks pakkuda noortele spetsialistidele ( õpetajad, arstid, tuletõrjujad, politseinikud, sõjaväelased jne) kaasaegseid, energiasäästlikke kortereid. Programmiga loodetakse parandada olukorda piirkondades, eelkõige linnades, kus majandus on kõige elavam.

Läti riigi kinnisvara (VNI) juhatuse esimees Renars Griškevičs ütles, et kohalikud omavalitsused tunnevad juba praegu suurt huvi programmis osalemise vastu.

Sel kevadel küsitleti ka 17 omavalitsust, et anda hinnang, milline saab tulevikus olema nõudlus taskukohaste üürielamute järele. Uuring leidis, et Läti eluasemepoliitika ees seisab mitu väljakutset, nendeks on eluasemete kehv kvaliteet, ülerahvastatus, madal turuaktiivsus. Selgus veel, et paljud inimesed ei saa pangast ka kodulaenu võtta.