Konkurentsiameti järelevalvemenetlus Eleringi suhtes kestab veel

Konkurentsiameti järelevalvemenetlus Eleringile kuuluva Kiisa avariielektrijaama käitamise osas veel käib, ütles konkurentsiameti energiaturgude osakonna juhataja Marilin Tilkson.

Konkurentsiamet teatas järelevalvemenetluse alustamisest mullu novembris.

Tilksoni sõnul on järelevalvemenetluse eesmärgiks välja selgitada, kas Elering AS-i elektrienergia tootmine Kiisa avariielektrijaamas Soome võimsusturu tarbeks on toimunud kooskõlas Eesti elektrituruseadusega.

"Seadus lubab Eleringil toota elektrienergiat Kiisa avariireservelektrijaamas üksnes süsteemi või süsteemiga elektrilises ühenduses oleva teise riigi elektrisüsteemi tootmisvõimsuse või ülekandevõimsuse ootamatu väljalülitumise korral või kui on ohustatud süsteemi varustuskindlus. Samuti siis, kui see on vajalik Kiisa avariireservelektrijaama perioodiliseks katsetamiseks. Menetluses kontrollitakse, kas nendest reeglitest on kinni peetud," lisas Tilkson.

Elering: viimati oli Kiisa Fingridile töös 2022. aastal

Eleringi pressiesindaja Liis Eiser selgitas, et Eleringi ja Fingridi vahel on sõlmitud ühine tehnilise koostöö leping, mille alusel tehakse koostöö elektrisüsteemi juhtimisel.

"Lepingu ühe osana nähakse ette võimalus sagedusreservide jagamiseks, seal hulgas Kiisa avariireservelektrijaamast. Vastavalt koostööleppele arvestab Fingrid võimalusega tellida vajadusel Eleringilt sagedusreservide käivitamist," lisas Eiser.

Elering kontrollib enda sõnul alati, et Fingridi tellitud käivitus oleks vastavalt elektrituruseadusele seotud elektrisüsteemi tootmisvõimsuse või ülekandevõimsuse ootamatu väljalülitumisega.

"Fingridi-poolsed reservide aktiveerimised on harvad - Fingridi jaoks käivitati Kiisat viimati 22. detsembril 2022. aastal - ning pole kordagi olnud seotud millegi muuga, kui tõsine avarii elektrisüsteemis," kinnitas Eiser.

Samuti kinnitas Elering taas, et ka tundidel, kui elektrihind on Eestis väga kõrge, ei saa Elering seadusest tulenevalt Kiisa jaamadega tavalisel elektribörsil osaleda.

"Kiisa jaamu käivitame avariide korral. Muu hulgas osalevad need võimsused reservide turul," sõnas Eiser.

Konkurentsiamet teeb riiklikku järelevalvet konkurentsi, elektri, maagaasi, kaugkütte, posti, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning raudtee, lennunduse ja sadama valdkondades.