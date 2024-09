Pakettreisid kallinesid Eestis aastaga rohkem kui enamikus EL-i riikides

Eurostati värsked andmed näitavad, et reisipaketitide hind oli Euroopa Liidu riikides tänavu juulis keskmiselt 6,6 protsenti kallim kui aasta tagasi.

Eestis kasvas nende hind viimase aastaga aga keskmisest mitu korda enam, ligi 15 protsenti. Veel rohkem tuli reisipakettidele aastaga hinnalisa ainult Küprosel, Itaalias ja Prantsusmaal.

Samal ajal oli Soome üks kolmest riigist, kus reisipaketid aasta jooksul isegi ligi kolme protsendi võrra odavnesid. Veidi langes nende hind ka Maltal ja Taanis.

Estraveli turundusdirektor Kaire Saadi ütles ERR-ile, et hinda mõjutab alati nõudlus – suure nõudluse puhul on ka hinnad üleval. Samuti on oma roll sellel, millisesse sihtkohta parajasti kõige rohkem liigutakse.

"Kui tuleb uusi sihtkohti, näiteks Albaania, kus hinnatase on märkimisväärselt odavam kui näiteks Hispaanias või Portugalis, hakkab see jälle keskmist mõjutama," selgitas ta.

Saadi sõnul on Estravelis reisipakettide hind võrreldes eelmise aastaga keskmiselt viis protsenti kallim, kuid see on riigiti erinev. Türgi reisid on kallinenud kümme protsenti, Kreeka paketid viis protsenti, Montenegro omad aga hoopis seitse protsenti odavnenud.

Selle kohta, et Soomes on pakettreisid keskmiselt kolm protsenti odavamaks läinud, ütles Saadi, et hind sõltub väga palju sellest, kuhu riiki inimesed sealt reisivad ja milline on neis riikides ka teiste turgude nõudlus. Kui populaarseks sihtkohaks on paik, kuhu massiliselt reisivad ka näiteks Saksamaa või Inglismaa turistid, saavad ka hotelliomanikud seal hindu tõsta.

Siiski usub Saadi, et praeguseks on kiire hinnakasvu periood möödas. "Kui vaatame puhtalt lennupiletite või hotellide hinnatõusu, siis pärast Covidit oli see ikka väga suur. Loogiline ka, esiteks nõudis üksjagu ressurssi, et pärast sellist pausi kogu masinavärk uuesti käivitada, inimesi koolitada. Aga lennuhindade osas oli juba eelmise aasta keskpaigast näha stabiliseerumise märke," ütles ta.

Saadi lisas, et tänavu suvel võis veel viimasel hetkelgi üllatavalt hea hinnaga lennupileteid leida.

"Julgen öelda, et suur hinnatõusuaeg on läbi," lausus reisifirma müügidirektor.

Sel suvel oli Eesti inimeste lemmiksihtkoht Türgi, järgnesid Kreeka ja Montenegro. Eelistuste esikolmik oli samasugune ka mullu suvel. Keskmine Estravelist ostetud pakettreisi hind oli mullu 846 eurot ja tänavu 892 eurot inimese kohta.

"Hindu võib mõjutada ka meie inimeste praegune majanduslik olukord. Mida ka näeme, et kui varasematel aastatel broneeriti julgemalt ka kallima otsa hotelle, siis ajal, kui majanduses on ärevad ajad, tahavad inimesed ka reisida, aga valivad viietärnihotelli asemel neljatärnihotelli," ütles Saadi.

Türgi populaarsus tuleneb tema hinnangul sellest, et riigis on hinna ja kvaliteedi suhe läbi aastate hea olnud. Montenegro tõusu taga on see, et inimesed, kes on varem juba Türgis, Kreekas, Bulgaarias või Egiptuses käinud, tahavad uusi kohti avastada. Kui Horvaatia on juba üle kümne aasta populaarne olnud, siis nüüd ongi selle kõrval esile kerkinud Montenegro.

Tõusuteel on ka Albaania, kuid nii selle riigi kui ka Montenegro puhul märkis reisifirma müügidirektor, et riigid on huvitavad ja loodus ilus, aga kogu nende taristu, ka hotellitaristu ei ole veel nii hästi välja kujunenud. Albaania meenutab tema sõnul Eestit 1990-ndate alguses, kus tuleb teada, kuhu minna ja kus majutuda. Hinnatase on seal aga väga soodne.

Saadi tõi välja, et kui Covidi-ajal huvitusid inimesed ennekõike pakettreisidest, et kõik oleks turvaline, siis nüüd on suurenenud seiklemissoov.

"Märkimisväärselt on suurenenud nende inimeste osakaal, kes lasevad reisibürool panna paketi kokku või panevad ise. Ei pea tingimata ainult tšarterlennuga lendama, vaid pöördutakse, et leida mingid kolmandad huvitavad sihtkohad, kuhu teeme piletid, aitame majutust, transfeere ja autorenti otsida," rääkis ta.

Pakettreisidena käsitleb Eurostat oma statistikas puhkusepakette, mis hõlmavad reisimist, toitu, majutust, giide ja nii edasi. Sinna alla arvestatakse ka poole- või ühepäevased ekskursioonid.